Новая армия Кремля: что на этот раз придумала Россия

Кремль / © Pexels

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Кремль продолжает реализацию стратегии военно-политического доминирования в постсоветском пространстве. 24 июня Государственная Дума РФ ратифицировала протокол Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который фактически разрешает России взять под свое командование войска других государств-членов ОДКБ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Согласно документу страны-члены могут направлять свои войска на территорию других государств ОДКБ в случае вооруженного конфликта, угроз, кризисных ситуаций, чрезвычайных событий или для гуманитарной помощи. Главное изменение — возможность опрокидывания войск не через 30 дней после решения Совета ОДКБ, как это было раньше, а на следующий день.

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Протокол также вводит концепцию «командования формированиями», которая будет контролироваться объединенными войсками. Хотя документ не указывает прямо на доминирование России в этом командовании, аналитики уверены: именно Москва будет координировать действия военных контингентов союзников.

Аналитики ISW уже не раз предупреждали, что Кремль стремится создать многонациональную армию, восстановив формулу советского военного блока. Теперь, с формализацией командования, эти планы получают реальную основу.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии: в условиях войны против Украины Россия активно наращивает собственную боевую мощь не только за счет мобилизации внутри страны, но и через союзников.

«Мероприятие должно пересмотреть свои оценки военной силы России, учитывая потенциал использования сил ОДКБ в будущих операциях», — отмечают эксперты ISW.

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Таким образом, ратифицированный протокол — это не только правовой инструмент, но и стратегическое заявление Кремля о своих амбициях в регионе. Формирование армии под русским командованием может значительно поменять баланс сил в Восточной Европе и Центральной Азии.

Напомним, Кремль усугубляет военное сотрудничество с Китаем. В 2025 году Россия примет около 600 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая для стажировки на своих военных объектах и учебных центрах Вооруженных сил РФ.

Китайские военные будут проходить подготовку по направлениям противодействия западному оружию, в частности танкисты, артиллеристы, инженеры и специалисты по противовоздушной обороне. По оценке украинской разведки это свидетельствует о стремлении Москвы и Пекина к стратегическому сближению в противостоянии с Западом.

Следует отметить, что ранее Bloomberg сообщал о наличии производственных мощностей с китайским участием на территории РФ.

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