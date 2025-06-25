- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 626
- Время на прочтение
- 2 мин
Новая армия Кремля: что на этот раз придумала Россия
Новые правила ОДКБ позволяют Кремлю оперативно привлекать войска партнеров. Мероприятие должно пересмотреть оценки военной мощи РФ.
Кремль продолжает реализацию стратегии военно-политического доминирования в постсоветском пространстве. 24 июня Государственная Дума РФ ратифицировала протокол Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который фактически разрешает России взять под свое командование войска других государств-членов ОДКБ.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Согласно документу страны-члены могут направлять свои войска на территорию других государств ОДКБ в случае вооруженного конфликта, угроз, кризисных ситуаций, чрезвычайных событий или для гуманитарной помощи. Главное изменение — возможность опрокидывания войск не через 30 дней после решения Совета ОДКБ, как это было раньше, а на следующий день.
Протокол также вводит концепцию «командования формированиями», которая будет контролироваться объединенными войсками. Хотя документ не указывает прямо на доминирование России в этом командовании, аналитики уверены: именно Москва будет координировать действия военных контингентов союзников.
Аналитики ISW уже не раз предупреждали, что Кремль стремится создать многонациональную армию, восстановив формулу советского военного блока. Теперь, с формализацией командования, эти планы получают реальную основу.
Эта инициатива является частью более широкой стратегии: в условиях войны против Украины Россия активно наращивает собственную боевую мощь не только за счет мобилизации внутри страны, но и через союзников.
«Мероприятие должно пересмотреть свои оценки военной силы России, учитывая потенциал использования сил ОДКБ в будущих операциях», — отмечают эксперты ISW.
Таким образом, ратифицированный протокол — это не только правовой инструмент, но и стратегическое заявление Кремля о своих амбициях в регионе. Формирование армии под русским командованием может значительно поменять баланс сил в Восточной Европе и Центральной Азии.
Напомним, Кремль усугубляет военное сотрудничество с Китаем. В 2025 году Россия примет около 600 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая для стажировки на своих военных объектах и учебных центрах Вооруженных сил РФ.
Китайские военные будут проходить подготовку по направлениям противодействия западному оружию, в частности танкисты, артиллеристы, инженеры и специалисты по противовоздушной обороне. По оценке украинской разведки это свидетельствует о стремлении Москвы и Пекина к стратегическому сближению в противостоянии с Западом.
Следует отметить, что ранее Bloomberg сообщал о наличии производственных мощностей с китайским участием на территории РФ.