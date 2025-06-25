Позиция США по Украине на саммите НАТО вызвала споры среди союзников - BILD

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Нынешний саммит НАТО состоялся без значительного участия Украины: президент Владимир Зеленский остался вне основных дискуссий, а от новых масштабных пакетов помощи или четких обещаний по вступлению в Альянс не было и речи.

Об этом пишет BILD.

По инициативе президента США Дональда Трампа, в финальном коммюнике не будет никаких упоминаний о перспективах членства Украины в НАТО. Даже обещанная ранее встреча Зеленского с Трампом пока под вопросом — американский лидер заявил лишь, что «возможно, встретиться» с ним перед отлетом.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался смягчить ситуацию, заверив, что решения прошлого саммита в Вашингтоне остаются в силе. Однако понятно одно: Трамп готов пожертвовать перспективами Украины ради договоренностей с Россией.

Зато канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с противоположной позицией, призвав усилить санкции против Кремля. «Путин понимает только силу», — подчеркнул Мерц в Бундестаге накануне саммита. В Гааге он также провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По информации BILD, представитель Белого дома подтвердил, что Трамп готов встретиться с Зеленским. Встреча президентов должна состояться 25 июня.

Также мы писали о том, что в среду, 25 июня, президент Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в сдержанном темном костюме- пиджаке и брюках. Это первый случай за время полномасштабной войны, когда Зеленский появился на международном мероприятии в костюме вместо привычного милитаристского стиля.

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Напомним, недавно Дональд Трамп досрочно сбежал с саммита G7 в Канаде. Тогда американский политик проигнорировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, что вызвало разочарование украинской стороны. Его отсутствие объяснили необходимостью срочного возвращения в Вашингтон.