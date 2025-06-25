Новолуние в Раке 25 июня 2025 года: три ритуала для привлечения изменений

Новолуние / © ТСН.ua

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Новолуние в Раке 25 июня — это время, когда особенно сильными становятся энергии интуиции, заботы и внутренних трансформаций. Именно знак Рака символизирует дом, глубокие чувства и начало нового эмоционального цикла. Если вы нуждаетесь в переменах — духовных, личных или жизненных — эта фаза Луны станет мощным союзником. Вот три простых, но действенных ритуала, которые помогут вам настроиться на новое:

1. Ритуал воды «Очистка для обновления»

Наполните чашу чистой водой (лучше родниковой или настоянной под звездами). Сидя в тишине, окуните в нее пальцы и скажите:

«Я очищаюсь, я открываюсь, я готова к новому течению жизни».

Представьте, как вода уносит страхи и сомнения. После этого вылейте воду в землю – это символ завершения старика и открытие нового.

2. Свечное намерение перемен

Возьмите белую или голубую свечу. Зажгите ее со словами:

«Этот свет освещает мой путь к переменам. Я доверяю процессу обновления».

Запишите на листе, каких изменений вы хотите, и сожгите эту бумагу в пламени свечи (осторожно!), воображая, что Вселенная принимает ваш запрос.

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3. Домашний ритуал создания пространства

Поскольку Рак связан с домом, произведите маленькую перестановку или уберите то, что давно пора отпустить. Затем в центре комнаты скажите:

«Я создаю простор для нового. Пусть мой дом станет пристанищем для добра, вдохновения и обновления».

Зажгите аромат или аромадифузор с лавандой или мятой для закрепления умысла.

Эти ритуалы не требуют сложных атрибутов – только искреннего желания перемен и готовности доверять собственной интуиции. Молодой человек в Раке — идеальный момент, чтобы сказать себе: «Я готова жить по-новому».

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.