В США назвали истинную причину, почему Трамп против санкций в отношении РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не поддержит просьбу лидеров стран Европы по усилению санкции против агрессорки России. Мол, для этого не время еще.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в интервью Politico.

Соединенные Штаты все еще хотят иметь простор для переговоров по мирному соглашению, объясняет американское чиновник.

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"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно - сокрушим их еще большими санкциями, то, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня. Кто тогда будет с ними разговаривать?", - подчеркнул Рубио.

По его словам, Трамп "узнает правильное время и место" для новых санкций. Если же Белый дом решит прибегнуть к ограничениям, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, будет закрыто.

"Мы будем продолжать сотрудничать. В том смысле, если у нас будет возможность что-либо изменить и привлечь их к переговорам, мы им воспользуемся", - добавил Рубио.

Отметим, что президент Владимир Зеленский и европейские лидеры надеются убедить Дональда Трампа во время саммита НАТО в Гааге ввести новые санкции против России, ведь Кремль неоднократно отвергал американские предложения о прекращении огня.

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Напомним, на саммите G7 Дональд Трамп блокировал инициативу британского премьера Кира Стармера по поводу санкций против России. Глава правительства Британии призвал мировых лидеров усилить экономическое давление на Россию "и показать президенту Путину, мол, в его и российских интересах продемонстрировать, что он серьезно настроен на мир".

Канцлер Германии Фридрих Мерц также выражал надежду, что Соединенные Штаты Америки таки озвучат новые санкции против России после завершения саммита G7 в Канаде, чтобы "как можно скорее прекратить войну против Украины".

Заметим, что три американских чиновника на условиях анонимности сообщили Reuters, что администрация Трампа свернула работу группы давления на Россию с целью ускорить мирные переговоры с Украиной.

Дата публикации 06:51, 18.06.25 Количество просмотров 31 Зеленский досрочно уехал с саммита G7! Главные итоги встречи в Канаде!