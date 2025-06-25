Великобритания предоставит Украине 350 ракет за счет России: детали

Великобритания / © pixabay.com

Реклама

Британское правительство предоставит Украине 350 зенитных ракет ASRAAM. Новый пакет будет уплачен за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, полученных от процентов по конфискованным российским активам.

Об этом пишет Politico.

Прибыв в Гаагу, Стармер заявил, что Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина.

Реклама

"Поэтому будет правильно, если мы направим доходы от конфискованных российских активов на обеспечение Украины необходимой ей противовоздушной обороной", - подчеркнул он.

Стармер добавил: «Наша поддержка никогда не поколеблется». Он также повторил свой призыв к президенту России Владимиру Путину вернуться за стол переговоров в мирных переговорах, зашедших в тупик.

Напомним, в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он добавил, что необходимо усилить сотрудничество в рамках коалиции желающих, особенно в отношении гарантий безопасности для Украины.

Реклама

По информации прессслужбы, в центре внимания также находился вопрос стабильного финансирования оборонных проектов, включая производство дронов-перехватчиков и дронов большой дальности, а также расширение потенциала противовоздушной обороны.