У США назвали справжню причину, чому Трамп проти санкцій щодо РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не підтримає прохання лідерів країн Європи щодо посилення санкції проти агресорки Росії. Мовляв, для цього не час ще.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Politico.

Сполучені Штати все ще хочуть мати простір для переговорів щодо мирної угоди, пояснює американський посадовець.

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“Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме - розтрощимо їх ще більшими санкціями, то, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню. Хто тоді з ними розмовлятиме?”, - наголосив Рубіо.

З його слів, Трамп “знатиме правильний час і місце” для нових санкцій. Коли ж Білий дім таки вирішить вдатися до обмежень, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, буде закрито.

“Ми будемо продовжувати співпрацювати. У тому сенсі, якщо у нас буде можливість щось змінити та залучити їх до переговорів, ми нею скористаємося”, - додав Рубіо.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський та європейські лідери сподіваються переконати Дональда Трампа під час саміту НАТО в Гаазі запровадити нові санкції проти Росії, адже Кремль неодноразово відхиляв американські пропозиції про припинення вогню.

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Нагадаємо, на саміті G7 Дональд Трамп блокував ініціативу британського прем’єра Кіра Стармера щодо санкцій проти Росії. Очільник уряду Британії закликав світових лідерів посилити економічний тиск на Росію “і показати президенту Путіну, мовляв, у його - та російських - інтересах продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир”.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловлював сподівання, що Сполучені Штати Америки таки озвучать про нові санкції проти Росії після завершення саміту G7 у Канаді, щоб “якомога швидше припинити війну проти України”.

Зауважимо, що троє американських посадовців на умовах анонімності повідомили Reuters, що адміністрація Трампа згорнула роботу групи тиску на Росію з метою пришвидшити мирні переговори з Україною.

Дата публікації 06:51, 18.06.25 Кількість переглядів 31 Зеленський достроково поїхав із саміту G7! Головні підсумки зустрічі в Канаді!