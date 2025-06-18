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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Мерц висловив сподівання, що США посилять санкції проти РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив обережний оптимізм щодо нових санкцій США проти Росії після саміту G7 у Канаді.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сподівається, що Сполучені Штати Америки таки озвучать про нові санкції проти Росії.

Про це Мерц написав на власній сторінці у соцмережі Х після завершення саміту G7 у Канаді.

“Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо рішення США запровадити подальші санкції проти Росії. Ми повинні зробити все можливе, щоб якомога швидше припинити війну проти України. М'яч на боці Москви”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Трамп блокує ініціативу прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо санкцій проти Росії на саміті G7. Президент США також розкритикував попереднє рішення про виключення Росії з формату “Великої вісімки”, назвавши це “помилкою”.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про “козирі” Путіна в потенційних переговорах. Нібито перевага РФ у тому, що вона “захопила велику територію”.

Втім, пізніше американський лідер Трамп передумав і заявив, мовляв, Путін також не має “козирів”. Та й загалом, наголосив він, “ні в кого немає козирів”, а тому, каже він, потрібні переговори.

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