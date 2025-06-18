Астрологічний прогноз на 18 червня

Ключ / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для початку нових справ, натомість можна – і потрібно – планувати їх та проводити до них підготовку.

Символ дня: Ключ.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: блакитний агат, блакитний нефрит, бурштин.

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За якусь частину тіла відповідає: хребет, тазостегновий пояс, криж.

Хвороби дня: хвороби, що почалися у цей день важкі та тривалі, тому потрібно прислухатися до порад лікаря та не займатися самолікуванням.

Харчування дня: голодувати не можна – шлунок потребує навантаження.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі нагальної потреби.

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Дачні роботи дня: час сприятливий для будь-яких робіт у саду.

Магія та містика дня: ворожити можна лише в тому випадку, якщо йдеться про питання матеріального характеру.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть передбачити події, тільки якщо їх правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна займатися силовими видами спорту та піднімати тяжкості.

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Цитата дня: «Щастя полягає у частому повторенні задоволення» (Артур Шопенгауер).

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