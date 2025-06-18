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Астрологический прогноз на 18 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для начала новых дел, зато можно – и нужно – планировать их и проводить к ним подготовку.
Символ дня: Ключ.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс, крестец.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день тяжелы и продолжительны, поэтому нужно прислушиваться к советам врача и не заниматься самолечением.
Питание дня: голодать нельзя – желудок нуждается в нагрузке.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: время благоприятно для любых работ в саду.
Магия и мистика дня: гадать можно только в том случае, если речь идет о вопросах материального характера.
Сны дня: сны нынешней ночи могут предсказать грядущие события, только если их правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя заниматься силовыми видами спорта и поднимать тяжести.
Цитата дня: «Счастье заключается в частом повторении удовольствия» (Артур Шопенгауэр).
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