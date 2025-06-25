Карни сообщил, стремится ли Трамп до сих пор аннексировать Канаду

Премьер-министр Канады Марк Карни / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении Канады в 51-й штат.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время общения с журналисткой CNN Кристиан Аманпур в кулуарах саммита НАТО, проходящего в Нидерландах.

На прямой вопрос, до сих пор ли Трамп хочет аннексировать Канаду, Карни ответил: «Нет, не хочет». По словам главы канадского правительства, американский лидер «восхищается Канадой».

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«Думаю, будет справедливо сказать, что, возможно, некоторое время он стремился к Канаде», — заявил Карни.

Еще в мае посол США Питер Хукстра сообщал, что Трамп «больше не говорит» о присоединении Канады, хотя вскоре после этого Трамп таки написал в соцсетях, что Канада могла бы выиграть от участия в американской системе ПРО как 51-й штат.

Карни ранее заявил, что предыдущая модель канадско-американского партнерства завершилась. Вместо этого его правительство выстраивает новые связи со странами Европы, в частности Великобританией и Францией, а также углубляет сотрудничество с Австралией — в частности по созданию радарной системы в Арктике.

В то же время Карни признал роль Трампа в том, что Канада повысила свои оборонные расходы до целевых показателей НАТО.

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«Президент сосредоточен на изменении ряда двусторонних отношений. Мы в НАТО. Он сосредоточен на том, чтобы все члены, включая Канаду… платили свою справедливую долю. Я думаю, что мы сейчас это делаем», — отметил Карни.

Премьер также отметил, что Трамп имеет «потенциал быть решающим» в ближневосточной ситуации. По словам Карни, сейчас важно сосредоточиться на прекращении огня, восстановлении гуманитарной помощи и освобождении заложников.

«Он использовал свое влияние и силу США в других ситуациях. Мы только что видели это в Иране. Это создает возможность двигаться вперед, и существует моральный императив двигаться вперед», — отметил премьер.

Карни также прокомментировал реакцию Ирана на недавние удары США по ядерным объектам. По его словам, Тегеран прибегнул к «пропорциональному» ответу.

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«Военные действия также были дипломатическим шагом со стороны Ирана. Мы, конечно, никогда не приветствуем вражду и реакцию, но они были пропорциональными, деэскалационными, похоже, они были предусмотрены», — добавил глава правительства Канады.

Напомним, мировые лидеры собрались на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который стартовал во вторник, 24 июня, в Гааге, Нидерланды. Среди ключевых событий — запланированная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Трамп и Эрдоган на встрече в Гааге обсудили путь к миру в Украине.