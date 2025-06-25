Трамп сообщил, о чем будет говорить с Зеленским

Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, о чем будет говорить с украинским главнокомандующим Владимиром Зеленским. Так, главы государств должны обсудить «трудности».

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет Clash Report.

Трамп также отметил, что считает Зеленского «хорошим парнем».

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«Мы обсудим с Зеленским его сложности. Он хороший парень», — отметил Трамп.

Президент Зеленский встретится с президентом США Трампом после пленарного заседания лидеров НАТО. Об этом говорится в программе мероприятия, передает корреспондент «Общественного».

Двусторонние встречи президент также проведет с премьер-министрами Дании, Новой Зеландии, канцлером Германии, а также в формате Е5 с участием лидеров Германии, Британии, Франции, Италии, Польши и генсека НАТО и N5 с главами Скандинавских стран.

Напомним, президент США Дональд Трамп не поддержит просьбу лидеров стран Европы по усилению санкции против агрессора России. Мол, для этого еще не пришло время

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Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, государство все еще хочет иметь простор для переговоров по мирному соглашению, объясняет американское чиновник. В США считают, что россияне не будут говорить о прекращении огня, если их «размазжут санкциями».

По его словам, Трамп будет «узнать правильное время и место» для новых санкций. Если же Белый дом решит прибегнуть к ограничениям, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, будет закрыто.

«Мы будем продолжать сотрудничать. В том смысле, если у нас будет возможность что-то изменить и вовлечь их в переговоры, мы ею воспользуемся», — добавил Рубио.