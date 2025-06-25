Трамп повідомив, про що говоритиме із Зеленським

Зеленскький і Трамп / © Associated Press

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Американський лідер Дональд Трамп повідомив, про що говоритиме з українським головнокомандувачем Володимиром Зеленським. Так, глави держав мають обговорити «труднощі».

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, пише Clash Report.

Трамп також зазначив, що вважає Зеленського «хорошим хлопцем».

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«Ми обговоримо із Зеленським його труднощі. Він хороший хлопець», — зазначив Трамп.

Президент Зеленський зустрінеться з президентом США Трампом після пленарного засідання лідерів НАТО. Про це йдеться в програмі заходу, передає кореспондентка «Суспільного».

Двосторонні зустрічі президент також проведе з премʼєр-міністрами Данії, Нової Зеландії, канцлером Німеччини, а також у форматі Е5 — за участі лідерів Німеччини, Британії, Франції, Італії, Польщі й генсека НАТО та N5 з очільниками Скандинавських країн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не підтримає прохання лідерів країн Європи щодо посилення санкції проти агресорки Росії. Мовляв, для цього ще не настав час

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Як пояснив держсекретар США Марко Рубіо, держава все ще хоче мати простір для переговорів щодо мирної угоди, пояснює американський посадовець. У США вважають, що росіяни не говоритимуть про припинення вогню, якщо їх «розтрощать санкціями».

З його слів, Трамп «знатиме правильний час і місце» для нових санкцій. Коли ж Білий дім таки вирішить вдатися до обмежень, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, буде закрито.

«Ми будемо продовжувати співпрацювати. У тому сенсі, якщо у нас буде можливість щось змінити та залучити їх до переговорів, ми нею скористаємося», — додав Рубіо.