Флаг США. / © Associated Press

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Российская Федерация считает, что может достичь своих территориальных целей на поле боя. Впрочем, Соединенные Штаты не согласны с этой оценкой.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в интервью Politico.

"Наше ощущение таково, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определенных территорий и т.д. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее добиться этого, чем они думают", - подчеркнул Рубио.

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По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что с РФ удастся договориться о прекращении огня путем переговоров. Якобы именно поэтому президент США Дональд Трамп до сих пор не применил санкции против Москвы.

Когда США решат ввести санкции, подчеркнул Рубио, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, закроется.

Напомним, "фюрер" РФ Владимир Путин заявил, что якобы Москва не ожидает капитуляции Украины. Впрочем, в РФ хотят согласие Киева с "новыми реалиями". Речь идет о том, чтобы Украина официально согласилась с потерей оккупированных территорий.

Диктатор также разразился новыми угрозами в адрес . Он требует от Украины признать результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Якобы это, считает Путин, уже "свершившийся факт".

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Более того, Россия не исключает дальнейшего захвата еще и города Сумы. Диктатор высказался о том, мол, все захваченное русской армией переходит в собственность Москвы.

Дата публикации 17:15, 16.06.25 Количество просмотров 75 "Новая Сербия" в Украине - история, которую от нас скрывали веками