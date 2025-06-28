Кремль боится объявлять мобилизацию: эксперт назвал причину

Кремль / © Pexels

Реклама

Президент России Владимир Путин избегает всеобщей мобилизации, чтобы не допустить внутреннего взрыва в России. Вместо этого Кремль бросает на фронт мигрантов, наемников и даже военных из-за рубежа.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире «Эспрессо«.

«Путин прекрасно понимает, что объявление всеобщей мобилизации может привести к развалу РФ», — заявил Тимочко.

Реклама

Он пояснил, что для введения мобилизации Кремлю нужен прецедент, который позволит обосновать ее необходимость для российского общества. Однако для этого придется кардинально изменить всю информационную и идеологическую парадигму. Пропаганда, по его словам, вполне способна придумать повод, апеллируя к историческим мифам и «великой отечественной войне», однако нет гарантий, что россияне это воспримут.

«Для того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию, Путину нужен какой-то прецедент. Он должен обосновать российскому населению потребность в мобилизации. При таком сценарии им нужно полностью менять информационно-идеологическую парадигму. Впрочем, с этим все будет понятно. Пропаганда сможет рассказать россиянам басни о „вставай, страна огромная“ и т.д. Однако, подействует ли это на россиян — остается вопросом», — отметил Тимочко.

Чтобы избежать этого риска, Кремль делает ставку не на собственное население, а на иностранцев и уязвимые группы. По словам Тимочко, в Кремле хорошо понимают общественные настроения и знают, что объявление полномасштабной мобилизации способно вызвать социальный взрыв или как минимум — протестную волну.

«Я думаю, что в Кремле прекрасно мониторят настроения российского населения и там понимают, что объявление всеобщей мобилизации может привести к краху РФ. Путин это прекрасно понимает и поэтому он пытается замещать россиян всеми, кем только может», — подчеркнул он.

Реклама

Тимочко также сообщил, что в воинских подразделениях, которые попадают в плен к ВСУ, преобладают вовсе не россияне. Большинство из них — мигранты или представители других государств, которых силой мобилизовали.

«В частности, северокорейские военные, иностранные наемники, а также активно вылавливают по всей России мигрантов, которых под принуждением заставляют идти в армию. Это прекрасно видно даже по тем, кого сегодня наши ребята берут в плен. Там русских просто единицы, остальные — почти все мигранты», — резюмировал он.

Кремль пытается сохранить внутреннее спокойствие за счет внешнего ресурса, избегая неудобных вопросов к собственному обществу.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля. В армию, как ожидается, призовут 160 тысяч человек

Реклама