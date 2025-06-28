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Кордон-блю с сочной начинкой: рецепт, который стоит попробовать
Кордон-блю — классическое блюдо французской кухни, которое сочетает нежное мясо, ароматную начинку и хрустящую корочку. Но что, если заменить традиционный сыр и ветчину на солнечные средиземноморские ингредиенты: вяленые томаты, рукколу, горчицу и пармезан.
Рецепт со страницы ameliezen_— это вкусное перевоплощение классики в здоровое, яркое и современное блюдо. Такой «кордон-блю гигант» точно удивит ваших родных и украсит как семейный ужин, так и праздничный стол.
Ингредиенты
- Филе индейки (или курицы)
- 2 шт.
- Сушеный розмарин
- 1 ч. л
- Соль
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- Перец
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- Оливковое масло
- 1 ст. л
- Томатная паста
- 1 ст. л
- Вяленые помидоры
- 4 шт.
- Тертый сыр
- 40 г
- Руккола или молодой шпинат
- 1 горсть
- Дижонская или зерновая горчица
- 1 ч. л
- Тертый пармезан
- 1 ст. л
Приготовление
Измельчите филе индейки в блендере или мясорубке вместе с солью, перцем и розмарином до однородной фаршеобразной массы.
На смазанном оливковым маслом листе пергамента разровняйте мясо в тонкий пласт, примерно толщиной 1 см. Это будет блинчик из мяса.
На одну половину мясного круга выложите начинку: смажьте томатной пастой, добавьте порезанные вяленые томаты, посыпьте тертым сыром, добавьте горсть рукколы или шпината.
Другую половину слегка смажьте горчицей — она придаст легкой пикантности и подчеркнет вкус сыра.
С помощью пергамента осторожно перекиньте одну половину пласта на другую, сделайте «пирожок». Плотно прижмите края пальцами или вилкой.
Сверху посыпьте пармезаном — это придаст аппетитной корочки и орехового аромата.
Запекание
Во фритюрнице готовьте 15-20 мин при 200°C. Блюдо станет золотистым и сочным.
В духовке Запекайте 20-25 мин при 200°C (режим конвекции). Для румяной корочки — в конце включите гриль на 2-3 мин.
Советы
Если нет индейки, замените ее куриным филе или даже постным фаршем.
Вяленые томаты можно заменить печеными болгарскими перцами или оливками.
Добавьте в начинку ломтик моцареллы — она сделает сердцевину еще более нежной.
С чем подавать
Легкий зеленый салат с бальзамической заправкой.
Запеченные овощи или кускус.
Бокал сухого белого или розового вина для настоящего средиземноморского настроения.
Этот кордон-блю по-средиземноморски — настоящий кулинарный компромисс между традицией и легкостью, домашним уютом и гастрономической изысканностью.