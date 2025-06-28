Кордон-блю с сочной начинкой: рецепт, который стоит попробовать

Кордон-блю с сочной начинкой / © Credits

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Рецепт со страницы ameliezen_— это вкусное перевоплощение классики в здоровое, яркое и современное блюдо. Такой «кордон-блю гигант» точно удивит ваших родных и украсит как семейный ужин, так и праздничный стол.

Ингредиенты Филе индейки (или курицы) 2 шт. Сушеный розмарин 1 ч. л Соль Перец Оливковое масло 1 ст. л Томатная паста 1 ст. л Вяленые помидоры 4 шт. Тертый сыр 40 г Руккола или молодой шпинат 1 горсть Дижонская или зерновая горчица 1 ч. л Тертый пармезан 1 ст. л

Приготовление

Измельчите филе индейки в блендере или мясорубке вместе с солью, перцем и розмарином до однородной фаршеобразной массы. На смазанном оливковым маслом листе пергамента разровняйте мясо в тонкий пласт, примерно толщиной 1 см. Это будет блинчик из мяса. На одну половину мясного круга выложите начинку: смажьте томатной пастой, добавьте порезанные вяленые томаты, посыпьте тертым сыром, добавьте горсть рукколы или шпината. Другую половину слегка смажьте горчицей — она придаст легкой пикантности и подчеркнет вкус сыра. С помощью пергамента осторожно перекиньте одну половину пласта на другую, сделайте «пирожок». Плотно прижмите края пальцами или вилкой. Сверху посыпьте пармезаном — это придаст аппетитной корочки и орехового аромата.

Запекание

Во фритюрнице готовьте 15-20 мин при 200°C. Блюдо станет золотистым и сочным. В духовке Запекайте 20-25 мин при 200°C (режим конвекции). Для румяной корочки — в конце включите гриль на 2-3 мин.

Советы

Если нет индейки, замените ее куриным филе или даже постным фаршем.

Вяленые томаты можно заменить печеными болгарскими перцами или оливками.

Добавьте в начинку ломтик моцареллы — она сделает сердцевину еще более нежной.

С чем подавать

Легкий зеленый салат с бальзамической заправкой.

Запеченные овощи или кускус.

Бокал сухого белого или розового вина для настоящего средиземноморского настроения.

Этот кордон-блю по-средиземноморски — настоящий кулинарный компромисс между традицией и легкостью, домашним уютом и гастрономической изысканностью.