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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
3064
Время на прочтение
2 мин

Кордон-блю с сочной начинкой: рецепт, который стоит попробовать

Кордон-блю — классическое блюдо французской кухни, которое сочетает нежное мясо, ароматную начинку и хрустящую корочку. Но что, если заменить традиционный сыр и ветчину на солнечные средиземноморские ингредиенты: вяленые томаты, рукколу, горчицу и пармезан.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
Кордон-блю с сочной начинкой

Кордон-блю с сочной начинкой / © Credits

Рецепт со страницы ameliezen_— это вкусное перевоплощение классики в здоровое, яркое и современное блюдо. Такой «кордон-блю гигант» точно удивит ваших родных и украсит как семейный ужин, так и праздничный стол.

Ингредиенты

Филе индейки (или курицы)
2 шт.
Сушеный розмарин
1 ч. л
Соль
Перец
Оливковое масло
1 ст. л
Томатная паста
1 ст. л
Вяленые помидоры
4 шт.
Тертый сыр
40 г
Руккола или молодой шпинат
1 горсть
Дижонская или зерновая горчица
1 ч. л
Тертый пармезан
1 ст. л

Приготовление

  1. Измельчите филе индейки в блендере или мясорубке вместе с солью, перцем и розмарином до однородной фаршеобразной массы.

  2. На смазанном оливковым маслом листе пергамента разровняйте мясо в тонкий пласт, примерно толщиной 1 см. Это будет блинчик из мяса.

  3. На одну половину мясного круга выложите начинку: смажьте томатной пастой, добавьте порезанные вяленые томаты, посыпьте тертым сыром, добавьте горсть рукколы или шпината.

  4. Другую половину слегка смажьте горчицей — она придаст легкой пикантности и подчеркнет вкус сыра.

  5. С помощью пергамента осторожно перекиньте одну половину пласта на другую, сделайте «пирожок». Плотно прижмите края пальцами или вилкой.

  6. Сверху посыпьте пармезаном — это придаст аппетитной корочки и орехового аромата.

Запекание

  1. Во фритюрнице готовьте 15-20 мин при 200°C. Блюдо станет золотистым и сочным.

  2. В духовке Запекайте 20-25 мин при 200°C (режим конвекции). Для румяной корочки — в конце включите гриль на 2-3 мин.

Советы

  • Если нет индейки, замените ее куриным филе или даже постным фаршем.

  • Вяленые томаты можно заменить печеными болгарскими перцами или оливками.

  • Добавьте в начинку ломтик моцареллы — она сделает сердцевину еще более нежной.

С чем подавать

  • Легкий зеленый салат с бальзамической заправкой.

  • Запеченные овощи или кускус.

  • Бокал сухого белого или розового вина для настоящего средиземноморского настроения.

Этот кордон-блю по-средиземноморски — настоящий кулинарный компромисс между традицией и легкостью, домашним уютом и гастрономической изысканностью.

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