Дружина Остапчука назвала дату їхнього весілля та розкрила перші етапи підготовки

Володимир Остапчук з родиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розсекретила дату їхнього весілля.

У своєму фотоблогу Катерина Остапчук повідомила, що разом з чоловіком ухвалила рішення відіграти весілля вже наступного 2026 року. За словами блогерки, вона вже почала візуалізувати, яким буде свято, та підбирає референси для подальшої його організації. І з гумором додала, що вже налаштувала себе на безперервні сварки з Володимиром.

"Вирішили, що хочемо весілля наступного року. Пів ночі просиділа в Pinterest. Ну буде хоч про що сваритися увесь цей рік", — жартома написала Катерина.

Реклама

Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/poka.tya

Зазначимо, раніше дружина Остапчука не називала точної дати весілля, але все ж припускала, що це станеться до 2026 року. Свого часу вона планувала зробити свято для найближчих в одному з курортних спа-готелей у Львові. Чи змінилися ці плани – поки що невідомо.

Нагадаємо, Володимир і Катерина Остапчуки познайомилися 2022 року, а вже у лютому 2023 року натякали, що таємно побралися. Через рік Катерина офіційно розсекретила, що стала дружиною. Тож цього року вони відсвяткували першу річницю одруження. Подружжя виховує піврічного сина Тимофія.