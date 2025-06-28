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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дружина Остапчука назвала дату їхнього весілля та розкрила перші етапи підготовки

Подружжя навесні відсвяткувало першу річницю одруження, а тепер готується до повноцінного весілля.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Володимир Остапчук з родиною

Володимир Остапчук з родиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розсекретила дату їхнього весілля.

У своєму фотоблогу Катерина Остапчук повідомила, що разом з чоловіком ухвалила рішення відіграти весілля вже наступного 2026 року. За словами блогерки, вона вже почала візуалізувати, яким буде свято, та підбирає референси для подальшої його організації. І з гумором додала, що вже налаштувала себе на безперервні сварки з Володимиром.  

"Вирішили, що хочемо весілля наступного року. Пів ночі просиділа в Pinterest. Ну буде хоч про що сваритися увесь цей рік", — жартома написала Катерина.

Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/poka.tya

Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/poka.tya

Зазначимо, раніше дружина Остапчука не називала точної дати весілля, але все ж припускала, що це станеться до 2026 року. Свого часу вона планувала зробити свято для найближчих в одному з курортних спа-готелей у Львові. Чи змінилися ці плани – поки що невідомо.

Нагадаємо, Володимир і Катерина Остапчуки познайомилися 2022 року, а вже у лютому 2023 року натякали, що таємно побралися. Через рік Катерина офіційно розсекретила, що стала дружиною. Тож цього року вони відсвяткували першу річницю одруження. Подружжя виховує піврічного сина Тимофія.

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