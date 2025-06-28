РФ могла вдарити новітнім КАБом по Дніпру: що кажуть військові та влада (оновлено)

Авіабомба. / © ТСН.ua

Реклама

Зранку 28 червня російські військові запустили по Дніпру авіабомбу. Її збили сили ППО у передмісті.

Повітряні сили ЗСУ прокоментували повідомлення про "атаку КАБа по Дніпру".

“Близько 11:30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита ППО за межами міста Дніпро”, - повідомили військові.

Реклама

Військові наголосили, що тип повітряної цілі буде встановлено “після вивчення уламків на місці падіння”.

Тим часом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також відреагував на вибухи в обласному центрі. З його слів, спрацювали сили ППО по бомбі-ракеті.

“Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети “Гром-1”, - наголосив чиновник.

Атака на Дніпро

Сьогодні близько 11:30 у Дніпрі було чути вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу атаки КАБом, який, летів “повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину”.

Реклама

Моніторингові канали писали, що російська керована авіабомба долетіла до Дніпра. У Мережі з’явились припущення, що це міг бути КАБ а з реактивним прискорювачем або керована авіаційна ракета. Зокрема, це так звана "ракета-бомба" "Гром-Э1".

Зазначається, йдеться про гібрид авіабомби з ракетою, створений на основі ракети Х-38ч. Його дальність польоту складає 120 км.

Дата публікації 12:27, 28.06.25 Кількість переглядів 261 Одесити не стримують емоцій! Вибух за вибухом - що відомо про жертв атаки?