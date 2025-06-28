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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Дніпрі чути вибухи

Військові попереджали про загрозу КАБа. Наразі офіційної інформації від влади про атаку немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

У Дніпрі вдень 28 червня було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу КАБа. Після вибухів до неба здійнявся стовп диму.

Про це повідомили моніторинги та місцеві Телеграм-канали.

“Вибух. Відпрацювала ППО”, - повідомляє “Труха.Дніпро”.

Моніторингові канали пишуть, що російська керована авіабомба вперше долетіла до Дніпра. Повітряні сили повідомляли про “КАБ повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину”. Наразі офіційної інформації нема.

Нагадаємо, напередодні вдень у Дніпрі та Самарі пролунали вибухи. Згодом влада уточнила, що росіяни атакували ракетами по Самарі, що за 25 км від обласного центру.

Внаслідок атаки 27 червня кількість загиблих зросла до п’яти осіб. Постраждало 25 осіб. Зауважимо, під час ракетного удару 24 червня у Самарі загинуло двоє осіб.

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