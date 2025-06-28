У Дніпрі чути вибухи

Вибух. / © Associated Press

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У Дніпрі вдень 28 червня було чути звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу КАБа. Після вибухів до неба здійнявся стовп диму.

Про це повідомили моніторинги та місцеві Телеграм-канали.

“Вибух. Відпрацювала ППО”, - повідомляє “Труха.Дніпро”.

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Моніторингові канали пишуть, що російська керована авіабомба вперше долетіла до Дніпра. Повітряні сили повідомляли про “КАБ повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину”. Наразі офіційної інформації нема.

Нагадаємо, напередодні вдень у Дніпрі та Самарі пролунали вибухи. Згодом влада уточнила, що росіяни атакували ракетами по Самарі, що за 25 км від обласного центру.

Внаслідок атаки 27 червня кількість загиблих зросла до п’яти осіб. Постраждало 25 осіб. Зауважимо, під час ракетного удару 24 червня у Самарі загинуло двоє осіб.

Дата публікації 19:27, 27.06.25 Кількість переглядів 35 Пекельні удари по Дніпру та Самару: людей вже четверту добу шукають під завалами