На валютному ринку України навряд чи можливі якісь системні зміни / © Associated Press

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Наступного тижня валютний ринок перебуватиме у звичному стані. Очікуються незначні коливання курсу долара, а курс євро навряд чи значно впаде.

По це в коментарі «РБК-Україна» сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

За його даними, тренд на періодичну зміну векторів збережеться. Важливим також стане максимальне наближення одне до одного курсів міжбанку та готівкового ринку — цей тренд спостерігається вже близько 2 місяців.

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«Тобто можна сказати, що у перший тиждень липня ситуація з доларом суттєво не зміниться: коливання відбуватимуться в проміжку 41,4-41,9 гривень», — прогнозує банкір.

Курс євро, як і раніше залежатиме від світових котувань пари долар/євро.

«І поки основні питання майбутніх економічних взаємин є нерозв’язаними (на 9 липня заплановане запровадження США мит на товари з ЄС у розмірі 50%), то співвідношення цих валют залишиться на рівні 1 євро — 1,12-1,15 долара», — додав він.

Як повідомлялося, в Україні євро б’є рекорди здорожчання. Офіційний вперше в історії перетнув позначку у 48 грн за одиницю. Фінансові аналітики наголошують: якби не нинішня стабільність долара, могло б уже бути 50 гривень за євро.

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