Что будет с долларом и евро в июле — прогноз банкира

На валютном рынке Украины вряд ли возможны какие-то системные изменения / © Associated Press

Реклама

На следующей неделе валютный рынок будет находиться в обычном состоянии. Ожидаются незначительные колебания курса доллара, а курс евро вряд ли упадет.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

По его данным, тренд на периодическое изменение векторов сохранится. Важным станет максимальное приближение друг к другу курсов межбанка и наличного рынка — этот тренд наблюдается уже около 2 месяцев.

Реклама

«То есть можно сказать, что в первую неделю июля ситуация с долларом существенно не изменится: колебания будут происходить в промежутке 41,4-41,9 гривен», — прогнозирует банкир.

Курс евро по-прежнему будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро.

«И пока основные вопросы будущих экономических взаимоотношений нерешены (на 9 июля запланировано введение США пошлин на товары из ЕС в размере 50%), то соотношение этих валют останется на уровне 1 евро — 1,12-1,15 доллара», — добавил он.

Как сообщалось, в Украине евро бьет рекорды удорожания. Официальный впервые в истории пересек отметку в 48 грн за единицу. Финансовые аналитики подчеркивают: если бы не нынешняя стабильность доллара, могло бы быть уже 50 гривен за евро.

Реклама