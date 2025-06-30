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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 30 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных гривна ослабла по отношению к иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют на 30 июня

Курс валют на 30 июня / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 30 июня. После выходных доллар прибавил 6 коп., евро – 1 5 коп, злотый прибавил 5 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,64 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,78 (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,50 (+5 коп.)

Напомним, последнюю неделю июня для курса валют в Украине оказался бурным. Доллар, который, казалось, начал дорожать, снова подешевел ниже 42 гривен, а евро рванул вверх и уже стоит более 49 гривен за единицу.

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