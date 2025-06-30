Магнитная буря 30 июня: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © twitter.com

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В понедельник, 30 июня, солнечная активность достаточно слаба. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла вспышка класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

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Магнитная буря 30 июня. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

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