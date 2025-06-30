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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
8393
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 30 июня: какой будет ее активность

Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © twitter.com

В понедельник, 30 июня, солнечная активность достаточно слаба. Магнитная буря будет зеленого уровня – К-индекс 3.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла вспышка класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Магнитная буря 30 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 30 июня. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Напомним, мы писали о том, какие продукты нужно ежедневно употреблять после 25 лет, чтобы избежать морщин.

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Дата публикации
Количество просмотров
8393
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