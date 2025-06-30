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Магнітна буря 30 червня: яка буде її активність
Зелений рівень відповідає слабкій магнітній бурі.
У понеділок, 30 червня, сонячна активність досить слабка. Магнітна буря буде зеленого рівня - К-індекс 3.
Про це повідомляє ресурсу meteoagent.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбувся спалах класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
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