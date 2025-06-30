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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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9439
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Магнітна буря 30 червня: яка буде її активність

Зелений рівень відповідає слабкій магнітній бурі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © twitter.com

У понеділок, 30 червня, сонячна активність досить слабка. Магнітна буря буде зеленого рівня - К-індекс 3.

Про це повідомляє ресурсу meteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбувся спалах класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Магнітна буря 30 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 30 червня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати  головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти треба щоденно вживати після 25 років, щоб уникнути зморшок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
9439
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