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- Війна
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Втрати Росії станом на 30 червня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку на полі бою. За добу - мінус 29 артсистем і три гелікоптери.
Станом на ранок 30 червня ЗСУ знищили 1 016 720 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу– близько 1 020 010 (+1070) осіб,
танків – 10980 (+4) од
бойових броньованих машин – 22922 (+7) од
артилерійських систем – 29718 (+29) од
РСЗВ – 1427 (+2) од
засоби ППО – 1190 (+1) од
літаків – 420 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+3) од
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)
крилаті ракети – 3436 (+42)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од
спеціальна техніка – 3921 (+0).
Нагадаємо, 27 червня ЗСУ знову вдарили по російській авіації. Внаслідок спецоперації було уражено чотири літаки Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Втрата цих суден для РФ є дуже болючою.