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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1646
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Втрати Росії станом на 30 червня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку на полі бою. За добу - мінус 29 артсистем і три гелікоптери.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 30 червня ЗСУ знищили 1 016 720 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу– близько 1 020 010 (+1070) осіб,

  • танків – 10980 (+4) од

  • бойових броньованих машин – 22922 (+7) од

  • артилерійських систем – 29718 (+29) од

  • РСЗВ – 1427 (+2) од

  • засоби ППО – 1190 (+1) од

  • літаків – 420 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+3) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)

  • крилаті ракети – 3436 (+42)

  • кораблі / катери – 28 (+0) од

  • підводні човни – 1 (+0) од

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од

  • спеціальна техніка – 3921 (+0).

Нагадаємо, 27 червня ЗСУ знову вдарили по російській авіації. Внаслідок спецоперації було уражено чотири літаки Су-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Втрата цих суден для РФ є дуже болючою.

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