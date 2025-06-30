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Потери России на 30 июня: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют технику на поле боя. За сутки - минус 29 артсистем и три вертолета.
По состоянию на утро 30 июня ВСУ уничтожили 1 016 720 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 020 010 (+1070) человек,
танков – 10980 (+4) ед
боевых бронированных машин – 22922 (+7) ед
артиллерийских систем – 29718 (+29) ед
РСЗО – 1427 (+2) ед
средства ПВО – 1190 (+1) ед
самолетов – 420 (+0) ед
вертолетов – 340 (+3) ед
БпЛА оперативно-тактического уровня – 42796 (+172)
крылатые ракеты – 3436 (+42)
корабли / катера – 28 (+0) ед
подводные лодки – 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн - 53593 (+85) ед
специальная техника – 3921 (+0).
Напомним, 27 июня ВСУ снова ударили по российской авиации. В результате спецоперации были поражены четыре самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Потеря этих судов для РФ очень болезненна.