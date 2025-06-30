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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 30 июня: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику на поле боя. За сутки - минус 29 артсистем и три вертолета.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России / © Associated Press

По состоянию на утро 30 июня ВСУ уничтожили 1 016 720 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 020 010 (+1070) человек,

  • танков – 10980 (+4) ед

  • боевых бронированных машин – 22922 (+7) ед

  • артиллерийских систем – 29718 (+29) ед

  • РСЗО – 1427 (+2) ед

  • средства ПВО – 1190 (+1) ед

  • самолетов – 420 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+3) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 42796 (+172)

  • крылатые ракеты – 3436 (+42)

  • корабли / катера – 28 (+0) ед

  • подводные лодки – 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн - 53593 (+85) ед

  • специальная техника – 3921 (+0).

Напомним, 27 июня ВСУ снова ударили по российской авиации. В результате спецоперации были поражены четыре самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Потеря этих судов для РФ очень болезненна.

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