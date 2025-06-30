Потери России на 30 июня: Генштаб обновил данные

Потери России / © Associated Press

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По состоянию на утро 30 июня ВСУ уничтожили 1 016 720 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 020 010 (+1070) человек,

танков – 10980 (+4) ед

боевых бронированных машин – 22922 (+7) ед

артиллерийских систем – 29718 (+29) ед

РСЗО – 1427 (+2) ед

средства ПВО – 1190 (+1) ед

самолетов – 420 (+0) ед

вертолетов – 340 (+3) ед

БпЛА оперативно-тактического уровня – 42796 (+172)

крылатые ракеты – 3436 (+42)

корабли / катера – 28 (+0) ед

подводные лодки – 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 53593 (+85) ед

специальная техника – 3921 (+0).

Напомним, 27 июня ВСУ снова ударили по российской авиации. В результате спецоперации были поражены четыре самолета Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Потеря этих судов для РФ очень болезненна.

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Дата публикации 19:41, 29.06.25 Количество просмотров 46 Не успел катапультироваться: подробности гибели пилота F-16, который спас сотни жизней этой ночью