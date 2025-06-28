УЗ отримала нові вагони: який вигляд вони мають (фото)

Укрзалізниця / © УНІАН

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«Укрзалізниця» отримала нову партію сучасних пасажирських вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу, що значно підвищить якість подорожей українців. Уже завтра ці чотири оновлені плацкарти відправляться до Карпатського регіону, щоб забезпечити комфортне та безпечне перевезення груп харківських дітей на оздоровлення та відпочинок.

Про це повідомили у пресслжубі УЗ.

Кожен вагон розрахований на 58 пасажирів і обладнаний зручними полицями, сучасним освітленням, а також повноцінними місцями для сидіння на другій полиці. Особливістю нових вагонів є також манеж для немовлят та сповивальний столик — це створює додаткові умови для комфортної подорожі сімей з маленькими дітьми.

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© Укрзалізниця

Нові вагони / © Укрзалізниця

© Укрзалізниця

В межах державного замовлення 2023 року Укрзалізниця вже отримала 48 з 66 нових вагонів, що демонструє системний підхід до оновлення рухомого складу та підтримку вітчизняного виробника. Представники компанії висловлюють вдячність Уряду України за підтримку та Крюківському вагонобудівному заводу за якісне виконання замовлень.

Це оновлення рухомого складу є частиною масштабної програми модернізації Укрзалізниці, спрямованої на підвищення комфорту і безпеки пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» посилює контрольні заходи на вокзалах. Причиною є обстріли та погрози з боку РФ.

Також повідомлялось, що від 27 червня «Укрзалізниця» запустила низку нових рейсів на літо.

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