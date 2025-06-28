Київ стане найнебезпечнішим містом - західні ЗМІ

Київ / © Pexels

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У червні 2025 року Київ зазнав рекордної кількості російських повітряних атак — понад 350 дронів і десятки ракет були випущені по столиці. За офіційними даними, загинули щонайменше 42 особи, серед них — діти. Українська влада фіксує зміну тактики ворога — удари тепер переважно спрямовані на цивільну інфраструктуру, тероризувати цивільне населення та виснажити систему ППО.

Про це пише видання ntv.

«Стратегія росіян полягає в тому, щоб постійно тероризувати звичайних громадян і таким чином послабити націю», — россказав начальник Київської міської військової адміністрації.

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Війна знову повернулася до Києва. Після звільнення Київської області навесні 2022 року столиця України тривалий час була відносно безпечною — за деякими винятками. Але червнева серія масованих комбінованих атак сильно похитнула довіру мешканців: тричі Київ ставав головною ціллю вночі, піддаючись нападам із використанням дронів, крилатих і балістичних ракет. «У червні на Київ було випущено 285 дронів і 65 ракет. Крім того, система ППО намагалася збити ще більше цілей, які летіли в нашому напрямку», — повідомив Ткаченко на запит ntv.de. Для порівняння: у січні таких атак було значно менше — 35 дронів і одна балістична ракета.

«Раніше здавалося, що Київ найбезпечніше місце — було кілька вибухів, і все, можна було спокійно спати. А зараз — стільки атак, що, мабуть, краще виїжджати у менші міста», — каже 25-річний Іван Рябоконь. Він живе разом із матір’ю Галиною в київському Шевченківському районі. У понеділок ракета влучила в сусідній будинок. Дев’ятеро людей загинули, серед них одна дитина. Разом із сусідами вони стоять біля червоно-білої стрічки, підтримують одне одного. «Люди тут живуть десятиліттями, виросли в цих дворах — усі знають одне одного», — додає Іван.

Фотограф Дмитро Євенко каже: «До того, як Трамп став президентом, я справді почувався в більшій безпеці. За Байдена в нас були Patriot — американські системи протиракетної оборони — і ми могли збивати ракети. Тепер у нас проблема. Київ точно стане найнебезпечнішим містом». Бо хоча системи Patriot і досі є в Україні, ракет до них усе менше. Те, що наразі прибуває, ще було затверджено за попередньої адміністрації. Нової ж допомоги поки що не надійшло.

«Тому вкрай важливо, щоб США хоча б продавали ракети до Patriot через європейців», — вважає військовий експерт Олексій Мельник. — «Припинення постачання — не повна катастрофа, але наслідки очевидні: ще більше загиблих цивільних».

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Дмитро вижив: ракета влучила у два під’їзди його п’ятиповерхового будинку, але не в нього. Наразі він живе у друзів і чекає на дозвіл повернутися до квартири, щоб забрати речі.

Його сусідка Ліза Корсинова досі не може оговтатися: «Бог врятував мені життя». 23-річна дівчина випадково залишилася ночувати в друзів, коли Росія атакувала Україну 358 дронами, балістичними й крилатими ракетами. «Ми чули, як дрони пролітають один за одним прямо над нами. Це було як у лихоманковому сні. Я спочатку подумала, що це кадри з рідного Нікополя, що за 3 км від фронту. Але ні — це була моя квартира».

Її квартира на першому поверсі частково зруйнована. Вітальня знищена, залишилися голі стіни — порожні обгортки минулого життя. І знову — батько, що стоїть під уламками, чекає на новини про дружину і доньку. Їх знаходять мертвими.

Президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом Нідерландів і повідомив: з 2022 року Росія запустила 28 743 дрони типу Shahed. Лише у червні 2025 року — 2736, або 9,5% від усіх. Зеленський наголосив, що ці атаки не були б можливі без допомоги Ірану, а Україна критично потребує підтримки партнерів для зміцнення ППО.

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У січні в середньому з Росії запускали 100 боєприпасів за ніч. Зараз — від 300 до 500. Система ППО більше не встигає справлятись, що відображається і в показниках ефективності: взимку вона становила 95%, а тепер — лише 85%. «Кількість російських атак зростає, і вони здебільшого націлені на цивільних», — каже Ткаченко. З початку червня в Києві загинуло 42 особи, серед них 11-річна дівчинка. Поранено — 234, зокрема 11 дітей.

Крім того, Росія змінила стратегію і в регіонах. Раніше вона била одночасно по багатьох містах. Тепер — зосереджується на одному. Наприклад, одночасно з атакою на Шевченківський район Києва під обстріл потрапила Біла Церква. «Іноді після рою дронів вони роблять паузу. Як тільки сирена вимикається і люди розслабляються — б’ють ракетами», — каже Галина Рябоконь. Так сталося і в її районі: «Повітряна тривога тільки завершилась. Люди щойно вийшли з укриття, і раптом — знову тривога. Але цього разу ракетна. У таких умовах нема часу добігти до укриття. Якби я побігла, мене би зачепило».

У червні Росія застосувала касетні боєприпаси, заборонені міжнародним правом. «Навесні ми вперше зафіксували видовжені суббоєприпаси, які запускають дрони. Вони вибухають із затримкою після скидання або збиття, і можуть поранити як цивільних, так і рятувальників», — заявив Ткаченко. Постраждали й рятувальні служби: троє рятувальників ДСНС загинули на початку червня під час так званої «подвійної атаки» — друга хвиля влучила в них під час гасіння пожежі. «Це зло. Вони просто не люди», — каже Галина.

На обмеженій території в понеділок стоїть Валентина Осядач із донькою Емілією. Дівчинці чотири роки — всю ніч вона питала про найкращу подругу, яка жила поруч. «На початку війни ми втекли за кордон. Але минулого літа я вирішила повернутись. Бо моя країна тут. Хочеться бути вдома. Тепер я сумніваюся у своєму рішенні», — каже Валентина. «Щоночі ми спускаємося в підземний паркінг. Маємо туристичне спорядження, щоб діти могли спати. Але після останніх атак стало ще страшніше».

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За словами начальника військової адміністрації Києва, Росія більше не цікавиться навіть військовими або інфраструктурними об’єктами. Мета — зламати суспільство. Психологиня Любов Кірнос каже, що щодня їй і її колегам доводиться дистанціюватися емоційно, аби допомогти іншим.

Всього за один день у понеділок вони надали допомогу 120 людям, зокрема сестрі 11-річної загиблої дівчинки та тим, хто впізнавав тіла рідних. «Шкода, що в нас немає чарівної палички, яка могла б зцілити людські душі. Я часто про це думаю». «Росіяни хочуть, щоб ми здались. Вони роблять усе, щоб забрати в нас надію. Але в них це не вийде».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву. Ворог бив «Шахедами» й ракетами, зокрема балістичними. Пошкоджені житлові будинки, автівки, навчальний заклад, бізнес-центр, спорткомплекс тощо.