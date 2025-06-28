Іран готував убивство Трампа та Помпео - WP

Дональд Трамп / © Associated Press

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Агенти Ірану планували замах на Дональда Трампа під час його участі у президентських виборах 2024 року в США. Через це його охорона перейшла у режим «воєнного стану», а рівень захисту довелося підвищити.

Про це пише The Washington Post.

Інформація про замахи наведена в новій книзі про виборчу кампанію Трампа — «2024: Як Трамп повернув Білий дім, а демократи втратили Америку», яка вийде найближчим часом.

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Автори стверджують, що у вересні 2024 року американська розвідка попередила штаб Трампа про присутність у США іранських кілерів. Це вплинуло на поведінку команди політика, маршрути та заходи безпеки.

Правоохоронці США також розслідують можливу причетність підозрюваних до іранських спецслужб. У книзі йдеться, що щонайменше тричі іранські агенти намагалися ліквідувати високопосадовців США ще до обрання Трампа, а також про замах на Майка Помпео в Парижі 2022 року.

Штаб Трампа запровадив додаткові заходи безпеки: в офісах встановили датчики хімічної зброї, у Мар-а-Лаго патрулював робот, а співробітники носили зброю. Служба безпеки також переконала Трампа літати літаком-приманкою та змінити логістику публічних заходів.

2024 року, за інформацією з книги, сталося два замахи: у Батлері, де Трампа поранили вухо, та у Вест-Палм-Біч, де затримали чоловіка зі зброєю та запискою з погрозами. Прямого зв’язку з Іраном у цих інцидентах поки не встановлено.

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Після недавніх авіаударів США по Ірану, розвідка очікує нових спроб з боку Тегерана або його союзників.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу поля для гольфу, де перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними CNN, стрілець планував поцілити саме в нього, коли той грав у гольф. Зловмисника затримано.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. За інформацією CNN, він висловлював підтримку Україні. Financial Times додає, що підозрюваний нібито їздив до України, щоб потрапити на війну.