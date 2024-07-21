Вперше після замаху Трамп провів передвиборчий мітинг і сказав, за що постраждав

Кандидат у президенти США назвав "героєм" чоловіка, який став випадковою жертвою під час стрілянини у Пенсильванії.

У суботу, 20 липня, рівно через тиждень після невдалого замаху, здійсненого у Пенсильванії, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп знову провів передвиборчий мітинг — цього разу у місті Гранд-Рапідс, штат Мічиган.

Як повідомляє CNN, Трамп заявив, що минулої суботи він "отримав кулю за демократію".

“Я не повинен був би бути тут зараз, але сталося щось дуже особливе”, - сказав він про замах 13 липня, коли йому поранили вухо, одного із прихильників було вбито, а ще двоє - отримали поранення.

Також читайте Трамп похвалився хорошими стосунками з Путіним: Кремль здивував реакцією

Трамп, який говорив майже дві години, подякував персоналу госпіталю міста Батлера, куди його доставили через кілька хвилин після стрілянини.

Він також назвав "героєм" чоловіка, який став випадковою жертвою, та згадав про двох поранених учасників заходу.

“Разом ми будемо боротися, боротися, боротися, правда?” – промовив перед натовпом Трамп, повторивши ті самі слова, які говорив, коли встав після того, як на мітингу минулої суботи пролунали постріли.

Нагадаємо, під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунала стрілянина. Тоді стався замах на експрезидента США. Трамп зазнав легкого поранення вуха. Згодом Дональд Трамп розповів про пережитий замах. Він поміркував над тим, як йому вдалось вижити під час замаху. Зокрема, він висловив думку про те, що мав би бути мертвим.

Трамп про Україну: "Закінчу війну телефонним дзвінком"! Виборча гонка США в розпалі!

Читайте також: