Погрожував убити Трампа: у США відбувся гучний арешт

Поліція американського міста Джупітер арештувала чоловіка, який у соцмережах погрожував убити кандидата в президенти США Дональда Тампа та Джеймса Девіда Венса, який став кандидатом у віце-президенти від Республіканської партії.

Про це повідомляє видання Sky News.

Гучний арешт відбувся у п’ятницю, 19 липня.

Як повідомили у поліції, Майкла Вайзмана звинуватили у письмових погрозах вбивством після вивчення його повідомлень та облікового запису у Facebook.

У звіті детективів департаменту поліції Джупітера йдеться, що свої погрози підозрюваний висловлював неодноразово.

"Також надходили погрози заподіяння тілесних ушкоджень членам сімей Трампа та Венса", - уточнили в поліції.

Цей арешт відбувся менш, ніж через тиждень, після замаху на Дональда Трампа, внаслідок якого він отримав поранення в вухо.

Нагадаємо, замах на життя 45-го президента США Дональда Трампа може допомогти йому виграти вибори 2024 року.

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