Замах на Трампа: як охорона проґавила стрільця і що каже Байден

Замах на життя 45-го президента США Дональда Трампа може допомогти йому виграти вибори 2024-го. "Стрілець цілився у Трампа, але "влучив" у Байдена", – саме так говорять експерти після замаху на Дональда Трампа на передвиборному мітингу у Пенсильванії.

Дональд Трамп – живий. Причому і фізично, і політично. А от щодо політичних перспектив головного опонента Трампа – демократа та чинного президента США Байдена – виникають великі запитання. Хто стріляв? Чому? Чи була змова? Чому Росія кричить про український слід? І найголовніше – як цей замах вплине на вибори у США розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Замах на Трампа

Замах на Трампа, ймовірно, посилить його президентську кампанію. Як пише Bloomberg, момент жахливого політичного насильства на мітингу в Пенсільванії миттєво перетворився на зразок іконографії Дональда Трампа, який, ймовірно, прискорить його президентську кампанію. Нагадаю, що кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення під час виступу перед виборцями у місті Батлер, штат Пенсільванія. Поліція одразу нейтралізувала снайпера. На жаль, одна людина загинула від кулі стрілка. Ба більше, пересічні американці проінформували поліцію, що на даху однієї з будівель, що розташована поруч з місцем мітингу, бачили підозрілого хлопця. І навіть вказували на те, що при ньому ймовірніше за все є зброя.

Отже, стрілець не вбив Трампа, але "влучив" у Байдена - так наразі говорят експерти. Деякі почали підозрювати, що республіканець інсценував замах на себе, коли ж інші почали прямо вказувати, що невдала спроба вбивства політика такого рівня призведе до однозначної перемоги Трампа на виборах. Одразу після оприлюднення в мережі відео із пострілами та скривавленим Трампом, почали ширитися версії про те, що уся ця ситуація є інсценуванням, оскільки це начебто має на меті лише додати політичних очок республіканському кандидату в президента на виборах. На думку політолога Олега Саакяна, у демократичному таборі президента Джо Байдена, вочевидь, будуть ширитися сумніви щодо того, що цей замах є реальним.

"Публічно, звісно, Байден співчуватиме Трампу. Але, тим не менш, виходячи з скандального авантюристського образу Трампа, то досить легко для виборців демократів спозиціонувати це як можливе інсценування."

Своєю чергою, республіканці будуть створювати з Трампа образ мученика, що, на думку Саакяна, вплине на підняття рівня явки. Водночас політолог Володимир Фесенко каже, що хоч і є версії про те, що замах міг бути певним інсценуванням, але більше схоже на те, що це “прояв давньої, сумної і поганої традиції в американській політиці”, у межах якої вбивають або ж намагаються вбити президентів чи кандидатів у президенти США.

"Є версії щодо інсценування замаху на Трампа, де метою було покращити його шанси на виборах. І я вже бачив реакцію професійних політтехнологів, які в захваті та майже пророкують, що, мовляв, все, Трамп – уже переможець. Але я б не поспішав з такими висновками… І це підживлює версію про інсценування. З Трампом нічого страшного не сталося. Інша людина загинула. Тому підозри про те, що це було зроблено під Трампа, і для того, щоб посилити його шанси, вони будуть. З іншого боку, я поки що схиляюсь до версії, що, на превеликий жаль, оцей замах – це прояв давньої сумної і поганої традиції в американській політиці. Це далеко не перший такий інцидент. Ми пам’ятаємо, що в минулому столітті вбили, до речі, не одного президента США, а декількох. Але знаковою залишається смерть Джона Кеннеді. Потім убили його брата, кандидата в президенти США. Були замахи й на Рейгана, і на деяких інших президентів і кандидатів у президенти США. Тому є така погана традиція, і, можливо, зараз ми бачимо її продовження."

Як вказує політолог Олег Саакян, у межах політичного протистояння, що триває, де напруга вже доходить до рівня “священного походу одного кандидата проти іншого зі своїми фанатськими клубами”, такий замах на Трампа не матиме критичного впливу.

"Хоча, без сумнів, обидві команди демократи та республіканці цим скористаються по максимуму."

Як вказує політолог Олег Саакян, у межах політичного протистояння, що триває, де напруга вже доходить до рівня “священного походу одного кандидата проти іншого зі своїми фанатськими клубами”, такий замах на Трампа не матиме критичного впливу.

"Хоча, без сумнів, обидві команди демократи та республіканці цим скористаються по максимуму."

На його думку, виборці Трампа, які, можливо, не збиралися йти голосувати, в такому разі можуть додатково мобілізуватись і збільшити явку на виборах.

"Але я б не сказав, що одна з команд може скористатися значно краще від іншої, тому що й так протистояння іде за принципом вибору найменшого зла з двох."

Інший політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко, погоджується з оцінкою, що не варто робити швидкі висновки щодо впливу замаху на виборчі перегони за крісло президента США.

"Я не поділяю думку, що це вже визначило переможця виборів і що Трамп внаслідок цього отримує величезні дивіденди у виборчій кампанії. Це вплине на його прихильників. Це консолідує табір Трампа. Емоційно консолідує. Але до виборів ще декілька місяців. Якби це сталося напередодні виборів, то, безумовно, це б додало шансів Трампу на перемогу."

Ба більше, цього разу замах матиме не тільки політичний вплив, але і значний соціальний ефект, упевнений старший політичний аналітик CNN Рон Браунштейн.

"Буде певний сплеск зрозумілої симпатії до колишнього президента. Але я думаю, що виборчі перегони зрештою виглядатимуть так само, як і раніше, за винятком, можливо, більшої явки республіканців.”

Браунштейн припускає, що навіть якщо стрілок не мав чіткого політичного мотиву, інцидент все ж ставить низку питань перед американським суспільством: “Це все одно говорить нам дещо про те, куди ми рухаємося як суспільство. І я думаю, що це не той напрямок, у якому хотіли б йти більшість американців”.

Як пише Bloomberg, перестрілка на мітингу свідчить про розбіжності та суперечливість цього матчу-реваншу між Трампом і Байденом, а також про відчуття політичного насильства, що насувається, яке наразі пронизує політичний дискурс в США. Однак, як заявив неофіційний радник і лобіст Трампа Девід Урбан, він очікує, що стрілянина об'єднає американців навколо нього.

"Дональд Трамп – боєць. Ця фотографія стане знаковою."

Що відомо про замах на Трампа / Фото: ТСН

Зазначимо, що багато опитувань показують, що Трамп лідирує над Байденом як у національних опитуваннях, так і в опитуваннях у змінних штатах. Ба більше, Трамп вирішив не міняти жодних планів після замаху на нього. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає CNN. "Ґрунтуючись на жахливих подіях, я збирався відкласти свою поїздку до Вісконсина та національний з’їзд Республіканської партії на два дні, але щойно вирішив, що я не можу дозволити "стрілку" або потенційному вбивці змусити змінити розклад або щось інше". Ба більше, кандидат у президенти США Дональд Трам поспілкувався із журналістом New York Post і заявив, що мав би бути мертвим.

"Я не повинен бути тут. Я мав бути мертвим. Завдяки удачі або Богу, багато людей кажуть, що це завдяки Богу я все ще тут."



Він також сказав, що хотів продовжувати говорити після поранення, але Секретна служба наполягла на тому, щоб він поїхав до лікарні. Трамп також сказав, що цінує дзвінок, який він отримав від Джо Байдена. В свою чергу чинний Президент США звернувся до нації, наголосивши на необхідності "знизити температуру" в політиці.

"Розбіжності неминучі, і американська демократія є частиною людської природи. Але політика ніколи не повинна бути буквальним полем битви або, боронь Боже, полем вбивств."

Ба більше, президент США повідомив, що ФБР проводить розслідування, яке наразі на початковому етапі. Водночас він закликав не робити передчасних висновків до кінця розслідування. Також Байден на час розслідування замаху дав низку доручень.

"Трамп, як екс-президент та кандидат, отримає посилену охорону.

Секретна служба повинна переглянути всі заходи безпеки на завтрашньому з'їзді Республіканської партії.

Міністерство нацбезпеки має провести незалежний огляд того, що сталося."

Як же без українського сліду?

Ну і звичайно росіяни вже побачили у замаху на Трампа український слід. Російський сенатор звинуватив українські спецслужби у причетності до інциденту. Таку заяву озвучив член міжнародного комітету Ради Федерації Цеков, пишуть російські ЗМІ. Тільки мені здається, чи у росіян у крові паталогічна брехливість?

"Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению."

Чому не влучили в Трампа?

Однак, залишається ще одне питання, яке бентежить мало не весь світ – чому стрілець схибив і не влучив у Трампа? Про технічний бік замаху на Трампа розповіли експерти порталу Defense Express. Зазначається, що постріл був не поодиноким — стрілець встиг зробити кілька пострілів перед тим, як його ліквідував снайпер. Такого висновку дійшов і експерт з акустики вогнепальної зброї Роберт Махер під час аудіоаналізу для The New York Times. За його словами, записи з місця нападу свідчать про те, що Крукс зробив два залпи: спочатку три, потім п'ять пострілів. Таким чином було зроблено загалом вісім пострілів, через які загинула одна людина і ще двоє дістали поранення. Помітивши стрільця правоохоронці майже одразу відкрили вогонь у відповідь. Однак, нагадаю, що люди побачили стрільця в Трампа ще до пострілу. Очевидці спостерігали, як хлопець влаштовується на даху будівлі, доки Трамп виступає з промовою. І тут вже претензії до американської держохорони через те, що стрілка бачили до замаху, але не нейтралізували.

Згідно з уже оголошеною поліцією інформацією, стрілець перебував на даху сусідньої будівлі та був озброєний гвинтівкою AR-15, дальність стрілянини становила, за різними джерелами, від 120 до 135 метрів. Експерти зазначають, що така зброя — доволі популярна у США і взагалі у світі напівавтоматична гвинтівка. У військових версіях, відомих як M16, вона використовує калібр 5.56 і має автоматичний вогонь. Автори матеріалу звертають увагу, що для стрільця з базовими навичками влучання в мішень на відстані 120 метрів з такої гвинтівки не становить значної складності. Солдати американської армії, наприклад, після завершення базової підготовки зобов'язані вражати мішені зі стандартної M16 з позиції лежачи на дистанціях до 300 метрів. Водночас результат має бути щонайменше 23 з 40 мішеней, з яких 24 перебувають на відстанях 100-200 метрів. Водночас існує безмежна різниця між стрільбою на полігоні по мішенях та реальній спробі вбивства із розумінням того, що це буде остання дія у житті.

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Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав поранення вуха внаслідок стрілянини у штаті Пенсильванія під час виступу перед виборцями.

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