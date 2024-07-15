Що буде, якщо не оновити свої облікові дані в "Резерв+": в Міноборони пригрозили штрафами

Там наголосили, що працівник ТЦК та СП не може накладати штраф.

Якщо військовозобов'язаний громадянин невчасно оновив свої мобілізаційні дані, йому може бути виписаний адміністративний штраф.

Про це в інтерв’ю ТСН повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

“Створюється постанова про адміністративні правопорушення. Вона вручається військовозобов'язаному, далі сплачується штраф. Далі відбувається підтвердження сплати цього штрафу. І людина вже підтверджує, що вона це зробила. Інший момент: були внесені зміні в Кодекс адміністративних правопорушень і була до 210 статті примітка, що якщо людина не оновила свої дані, а їх там декілька десятків полів персональних даних та до 10 полів - службових. І при цьому у держави є обміни по цим даним з іншими реєстрами, то на людину такий штраф не накладається”, - пояснила Черногоренко.

Вона також додала, що працівник ТЦК та СП не може накладати штраф. Він через “Оберіг” робить запит по громадянина, заносить інформацію про нього в сервіс. Це виключає необхідність йти в військкомат та фізично оновлювати свої дані.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, які успіхи з мобілізацією після двох місяців дії нового закону.

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