Трамп вперше прокоментував замах на себе

У нього - поранене вухо.

Колишній президент Дональд Трамп у публікації Truth Social заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха.

Так він прокоментував стрілянину під час мітингу після того, як агенти Секретної служби супроводжували його з передвиборчого заходу.

"Мене поранили кулею, яка пробила верхню частину правого вуха", — написав він.

"Я відразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли й одразу відчувши, як куля роздирає шкіру", - зауважив колишній американський президент.

Додамо, що після стрілянини на мітингу Трампа екстрено евакуювали. Наразі його обстежують у медичному закладі.

Також ЗМІ повідомляли, що силовики ліквідували стрільця на мітингу Трампа в Пенсильванії.

Зауважимо, що кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

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