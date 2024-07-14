Трамп вперше прокоментував замах на себе

У нього - поранене вухо.
Колишній президент Дональд Трамп у публікації Truth Social заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха.
Так він прокоментував стрілянину під час мітингу після того, як агенти Секретної служби супроводжували його з передвиборчого заходу.
"Мене поранили кулею, яка пробила верхню частину правого вуха", — написав він.
"Я відразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли й одразу відчувши, як куля роздирає шкіру", - зауважив колишній американський президент.
Додамо, що після стрілянини на мітингу Трампа екстрено евакуювали. Наразі його обстежують у медичному закладі.
Також ЗМІ повідомляли, що силовики ліквідували стрільця на мітингу Трампа в Пенсильванії.
Зауважимо, що кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.
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