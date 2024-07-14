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Ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці - Deep State

Ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці - Deep State

Російська армія намагається просунутися вперед / Фото: Associated Press

Стало відомо, де тривають бої.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Так, стало відомо, що ворог окупував Урожайне.

Також згідно з повідомленнями аналітиків росіяни просунулися біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці.

"Тривають бої у Залізному та Кліщіївці", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у вересні 2023 року повідомлялося, що село Урожайне на межі Запорізької та Донецької областей, яке напередодні звільнили з окупації ЗСУ, майже повністю знищене. Захисники України зазначають, що тут все ще дуже небезпечно, а тому в селі можна знімати хіба фільми жахів. 

Там тільки знімати фільм жахів: як тримається прифронтове селище Урожайне

Там тільки знімати фільм жахів: як тримається прифронтове селище Урожайне

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