Унаслідок стрілянини під час мітингу Трампа загинула людина - ЗМІ

Наразі колишнього президента евакуювали з місця події.
У США сталася стрілянина під час виступу Дональда Трампа під час його виступу перед прихильниками у місті Батлер, що у штаті Пенсільванія.
Він перервав промову, на кадрах відеозапису видно, що у нього закривавлено вухо.
Водночас одна людина вважається загиблою після стрілянини на виступі Трампа в Пенсільванії; з політиком усе гаразд; інформації про стрільця на цей час немає. Про це заявив телеканал WTAE з посиланням на окружного прокурора
Нагадаємо, що Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден проінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії. Але коментарів Байден не дав.
Нагадаємо, кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.
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