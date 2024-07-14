Унаслідок стрілянини під час мітингу Трампа загинула людина - ЗМІ

У США сталася стрілянина під час виступу Дональда Трампа під час його виступу перед прихильниками у місті Батлер, що у штаті Пенсільванія.

Він перервав промову, на кадрах відеозапису видно, що у нього закривавлено вухо.

Водночас одна людина вважається загиблою після стрілянини на виступі Трампа в Пенсільванії; з політиком усе гаразд; інформації про стрільця на цей час немає. Про це заявив телеканал WTAE з посиланням на окружного прокурора

Нагадаємо, що Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден проінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії. Але коментарів Байден не дав.

Нагадаємо, кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

Читайте також:

Дебати Трампа і Байдена: Огляд від Єгора Гордєєва

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber