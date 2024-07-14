Росіяни окупували Урожайне - аналітики

Ворог окупував Урожайне.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Учора з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні.

"Маємо інформацію про дві роти особового складу", - йдеться у повідомленні.

"Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", - додають аналітики.

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Зауважимо, що Урожайне — селище в Україні, у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року повідомлялося, що село Урожайне на межі Запорізької та Донецької областей, яке напередодні звільнили з окупації ЗСУ, майже повністю знищене. Захисники України зазначають, що тут все ще дуже небезпечно, а тому в селі можна знімати хіба фільми жахів.