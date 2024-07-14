Астрологічний прогноз на 14 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань, навіть якщо йдеться лише про побутові справи або господарські клопоти.

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, шоколадний, каштановий, коричневий.

Щасливе каміння дня: олександрит, раухтопаз, змійовик, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: хвороби, які почалися сьогодні, можуть виявитися небезпечними, але до серйозних наслідків не призведуть.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса, грибів, жирної та іншої важкої для шлунка їжі.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, робити обрізання плодових дерев і чагарників, живцювати, прищипувати і прищеплювати їх.

Магія і містика дня: під забороною перебуває любовна магія та ворожіння на стосунки з коханою людиною.

Сни дня: сни нинішньої ночі порожні, тому не варто брати їх близько до серця.

Табу дня: не варто зустрічатись з людьми, з якими познайомилися в інтернеті.

Цитата дня: "Коли людина захоплена своїми емоціями, вона сама собі не господар" (Бенедикт Спіноза).

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