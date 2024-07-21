"Менше не стає": Зеленський розповів про втрати України у війні

За словами Зеленського, кількість втрат "не в позитивну сторону - менше не стає".

В українській армії на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській – помирає кожен другий-третій поранений.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС-Україна, відповідаючи на питання про кількість загиблих військових.

Президентові нагадали його заяву у лютому цього року, де він сказав, що Україна втратила 31 тисячу солдатів.

"Я знаю, скільки зараз. Я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання і дуже важливе. Я кожного дня бачу ці зміни, і вони не в позитивну сторону - менше не стає. Я зараз вам не можу сказати цю кількість, тому що в такий момент ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію", – зазначив глава держави.

За його словами, різниця у співвідношенні між вбитими та пораненими в українській та російській армії дуже відрізняється.

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"Коли ми говоримо про війну і про нашу борьтьбу, ми повинні дивитись на людей і мінімізувати втрати. Тому різниця між вбитими і пораненими у нас з росіянами дуже велика. Якщо у нас один вбитий на шість-вісім поранених, то у них кожен другий-третій. Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, залишають на полі бою", – запевнив він.

На питання, як довго ще Україна може зазнавати таких втрат, Зеленський відповів, що їх треба максимально мінімізувати. Проте визнав, що тривалість боротьби залежить від різних факторів.

"Це залежить від морального духу військових і цивільних і єдності між цивільними та військовими в Україні, і це залежить від єдності Заходу. І ми можемо боротись до перемоги, але якщо тільки всі ці елементи будуть працювати разом", – підсумував президент.

Нагадаємо, що у лютому цього року президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни РФ загинула 31 тисяча українських воїнів. Водночас, західні ЗМІ писали про іншу цифру загиблих українських військових у війні.

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