Иран готовил убийство Трампа и Помпео – WP

Дональд Трамп / © Associated Press

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Агенты Ирана планировали покушение на Дональда Трампа во время его участия в президентских выборах 2024 года в США. Поэтому его охрана перешла в режим «военного положения», а уровень защиты пришлось повысить.

Об этом пишет The Washington Post.

Информация о покушениях приведена в новой книге об избирательной кампании Трампа — «2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку», которая выйдет в ближайшее время.

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Авторы утверждают, что в сентябре 2024 года американская разведка предупредила штаб Трампа о присутствии в США иранских киллеров. Это повлияло на поведение команды политика, маршруты и меры безопасности.

Правоохранители США также расследуют возможную причастность подозреваемых к иранским спецслужбам. В книге говорится, что по меньшей мере трижды иранские агенты пытались ликвидировать чиновников США еще до избрания Трампа, а также о покушении на Майка Помпео в Париже в 2022 году.

Штаб Трампа ввел дополнительные меры предосторожности: в офисах установили датчики химического оружия, в Мар-а-Лаго патрулировал робот, а сотрудники носили оружие. Служба безопасности также убедила Трампа летать самолетом-приманкой и изменить логистику публичных мер.

В 2024 году, по информации из книги, произошло два покушения: в Батлере, где Трампа ранили ухо, и в Вест-Палм-Бич, где задержали мужчину с оружием и запиской с угрозами. Прямая связь с Ираном в этих инцидентах пока не установлена.

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После недавних авиаударов США по Ирану разведка ожидает новых попыток со стороны Тегерана или его союзников.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где находился Трамп, произошла стрельба. По данным CNN, стрелок планировал попасть именно в него, когда тот играл в гольф. Злоумышленник задержан.

Подозреваемым в покушении на Трампа является 58-летний Райан Уэсли Рут. По информации CNN, он выразил поддержку Украине. Financial Times добавляет, что подозреваемый якобы ездил в Украину, чтобы попасть на войну.