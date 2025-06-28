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Гороскоп на 28 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нас будут подстерегать искушения
День, когда искушения – как профессиональные, так и личные – будут подстерегать всех без исключения.
Их жертвами могут — совершенно неожиданно для себя — могут стать самые здравомыслящие, а потому плохо поддающиеся чужому влиянию, люди. Еще один важный процесс этого дня — выбор между добром и злом, который предстоит сделать каждому.
На чью сторону становиться — личное дело каждого из нас, но необходимо помнить, что события этого дня в ближайшее время обязательно получат продолжение, поэтому то, каким будет вектор вашего движения — положительным или отрицательным, имеет очень большое значение.
Овен
Увидев вещий сон, не спешите его истолковывать — сегодня вам трудно будет осознать весь смысл и масштаб грядущих событий, правильное их понимание обязательно придет к вам, но это случится позже.
Телец
Настроение может испортить нетерпимость по отношению к окружающим, и особенно сильно вас будут раздражать близкие люди — старайтесь сдерживаться, если не хотите, чтобы на вас обиделись всерьез и надолго.
Близнецы
Лучшее средство от плохого настроения — общение с приятными вам людьми, главное — найти для этого время, о похоже, что в субботу такой проблемы у вас не будет — заодно и от работы удастся отдохнуть.
Рак
День благоприятен для встреч с людьми, которые играли серьезную роль в вашей жизни еще некоторое время назад, а потом пропали с «радаров»: вам обязательно найдется о чем поговорить и что обсудить с ними.
Лев
Звезды настоятельно рекомендуют вам позаботиться о своем здоровье — если на полное медицинское обследование времени пока нет, попробуйте хотя бы отказаться от вредных привычек — прежде всего, курения.
Дева
Не стоит бросать дело, которым вы сейчас занимаетесь на полпути, даже если оно касается всего лишь бытовых хлопот впоследствии вы обязательно пожалеете о таком шаге, но уже ничего не сможете изменить.
Весы
Для общения с окружающими людьми придется задействовать все присущие вам умения и дипломатические навыки, в противном случае можно рассориться даже с теми из них, с кем не конфликтовали ни разу в жизни.
Скорпион
Нужно быть внимательными ко всем событиям этого дня — одно из них может внести значительные перемены в вашу жизнь, поэтому, чтобы держать все под контролем, очень важно не пропустить их «старт».
Стрелец
Не стоит заставлять себя делать то, чего категорически не хочется: так, если во время работы по дому все будет валиться из рук, лучше на время отложить ее в сторону и заняться тем, что приносит вам удовольствие.
Козерог
Звезды настоятельно рекомендуют вам отказаться от общения с неприятными людьми и сплетен, которые они могут передавать — ни то, ни другое не добавит вам хорошего настроения, да и репутации нанесет ущерб.
Водолей
Свойственная вам безалаберность в этот день усилится в разы, справиться с ней поможет только подробный план, который нужно составить, несмотря на выходной, и тщательно исполнение каждого его пункта.
Рыбы
Энергию, которая будет переполнять вас в это время, необходимо направить на работу над добрыми проектами, в противном случае вы рискуете наворотить такое количество дел, которые потом и за месяц не разгребете.
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