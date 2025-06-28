Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин объявил о планах сократить военные расходы в течение следующих трех лет, на фоне спада темпов экономического роста страны и предупреждений чиновников об угрозе рецессии.

Об этом пишет издание The Telegraph.

«Мы уменьшим оборонные расходы в следующем году, а также через год — в течение трехлетнего периода», — заявил он выступая на экономическом саммите пяти постсоветских государств в Минске.

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Заявление прозвучало после того, как министр экономического развития РФ Максим Решетников признал, что экономика России находится «на грани рецессии». Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина также предупредила, что рост, вызванный массированными военными расходами, замедляется, ведь ресурсы «фактически исчерпаны».

Кризис на фоне перегретого ВПК

В 2024 году экономика России выросла на 4,3%, главным образом за счет государственных расходов на оборону. Однако ценой этого стал рекордный рост процентных ставок до 21%, что повлекло значительную нагрузку на бизнес. Хотя в июне ставку немного снизили до 20%, банкиры предупреждают о риске финансового кризиса — многие предприятия не способны обслуживать кредиты.

Параллельно с этим, РФ столкнулась с дефицитом рабочей силы — по оценке Высшей школы экономики, на конец 2024 года в стране не хватало более 2,6 млн работников. Причиной этого стала массовая мобилизация и переток кадров в военно-промышленный комплекс.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал резкое заявление в отношении российского президента Владимира Путина, отметив, что не доверяет ему из-за личного опыта лжи со стороны российского лидера.

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Чтобы заполнить фронт, Кремль предлагал большие премии и высокие зарплаты военным. Однако это привело к перекосам — зарплатная инфляция достигла максимума за 16 лет, тогда как частный сектор страдает от нехватки спроса, высоких цен и долговой нагрузки.

Дополнительным вызовом для бюджета может стать социальная адаптация ветеранов. По данным российских источников, из почти 140 тысяч военных, вернувшихся с войны, половина до сих пор не имеет работы.

Комментируя планы НАТО поднять оборонные расходы до 5% ВВП, Путин заявил, что альянс «работает на американский военно-промышленный комплекс», и попытался переложить ответственность за «подготовку к агрессии» на западные страны.

На Петербургском экономическом форуме на прошлой неделе Путин отверг опасения относительно коллапса экономики:

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«Относительно 'убийства' российской экономики — как говорил известный писатель, 'слухи о моей смерти сильно преувеличены'», — сказал он.