Кто выпустит «серебряную пулю» в Путина за тысячу убитых украинцев: эксперты назвали варианты

Эксперты спрогнозировали, какое наказание может ожидать преступника Путина / © ТСН

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С начала полномасштабной войны России против Украины одним из самых частых вопросов, которые задавали украинцы на разных уровнях, от бытового до уровня большой политики, было то, будет ли наказан российский диктатор Владимир Путин за свои военные преступления и смерти тысяч украинцев. На этот счет высказывались даже те, кто называет себя экстрасенсами и говорили, что у Путина такая карма — только разрушать.

По данным ООН, в результате полномасштабного вторжения в Украину погибли более 17 тыс. гражданских украинцев.

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Что говорят о возможном финале Путина эксперты с учетом того, что у диктатора беспрецедентный уровень охраны и замкнутый образ жизни — это выяснял ТСН.ua.

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«Обычно есть три категории: те, кто «за», против, и воздержавшиеся. Есть много стран, заинтересованных в этой войне. Во-вторых: заинтересованы в самой России. И сегодня эти страны не стремятся сменить эту систему или руководство РФ. Их, эти страны, это устраивает. То есть ось зла доминирует. Россия устраивает, например, Индию дешевой нефтью, которую она может получать столько, сколько угодно. Китаю выгодна Россия потому, что последняя становится его сырьевым придатком. На поверхности есть и зависимость президента США от Путина. После очередного общения Трампа с Путиным первого как подменяют. Перетащить Трампа на сторону добра — это титанические усилия. В России заинтересован Иран из-за обмена оружием и технологиями. Иран в свое время предоставил России технологии «Шахедов», которые мы до сих пор не можем побороть», — высказывает собственное мнение военный эксперт Олег Жданов.

«Но если, например, США полностью отключили бы Россию от международной банковской системы SWIFT, то, я думаю, все давно закончилось бы. Многие страны имеют такую возможность. Если бы Китай прекратил поставлять России товары двойного назначения, все быстро бы закончилось. Но, как говорится, своя рубашка ближе к телу», — говорит Жданов.

Кто и как может устранить Путина

«Ситуация должна достичь отметки кипения среди российских элит, которые скидываются деньгами на эту войну. Это может стать наиболее вероятным вариантом, что его устранят элиты. Кстати, сейчас мы пытаемся спровоцировать внутренний бунт в России. Инструменты для устранения Путина у элит могут быть найдены — в России все покупается и продается. Те, кто вчера охранял его, могут покушаться и устранить его. К примеру, охрану Сталина организовывал Берия. Берия фактически свергнул Сталина», — приводит исторический пример Жданов.

В свою очередь вопрос о том, что с каждым совершенным преступлением против украинцев Путин делает войну еще более кровавой — это прокомментировал и военный психолог Андрей Козинчук.

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«Когда человек чувствует безнаказанность, когда его, человека, все ненавидят, но не могут ничего с этим поделать — реальность человека, совершающего такие преступления, совсем другая. У Путина примерно такая история. Он не ощущает. Наказать его можно только силой», — говорит Андрей Козинчук.

Кроме того, он выражает уверенность в том, что много реальной информации Путину просто не известно потому, что его держат в так называемой «теплой ванне».

«Мой самый большой страх — чтобы такого не было с нашим президентом, командирами бригад», — говорит он.

Резюмируя, Козинчук говорит, что, например, убитый в 2011 году диктатор Ливии Муаммар Каддафи до последнего дня не осознавал последствий своих действий:

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«Каддафи, Чаушеску — все эти люди были в теплой диктаторской «ванне».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кремль сделал резкий шаг после предложения о перемирии. Кремль фактически отверг предложение об ограниченном перемирии по ударам по энергетической инфраструктуре.







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