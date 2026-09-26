Хто випустить «срібну кулю» у Путіна за тисяч вбитих українців: експерти назвали варіанти

Експерти спрогнозували. яке покарання може очікувати на злочинця Путіна / © ТСН

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України одним з найчастіших питань, яке ставили українці на різних рівнях, від побутового до рівня великої політики, було те, чи буде покараний російський диктатор Володимир Путін за свої військові злочини та смерті тисяч українців. З цього приводу висловлювались навіть ті, хто називає себе екстрасенсами та казали, що у Путіна така карма — тільки руйнувати.

За даними ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 17 тис.цивільних.

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Що кажуть про можливий фінал Путіна експерти з урахуванням того, що у диктатора безпрецедентний рівень охорони та замкнений образ життя — це з’ясовував ТСН.ua.

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«Зазвичай є три категорії: ті хто «за», проти, та ті, хто утримався. Є багато країн, які зацікавлені у цій війні. По-друге: зацікавлені у самій Росії. І сьогодні ці країни не прагнуть змінити цю систему або керівництво РФ. Їх, ці країни, це влаштовує. Тобто вісь зла домінує. Росія влаштовує, наприклад, Індію дешевою нафтою, яку вона, Індія, може отримувати стільки, скільки завгодно. Китаю вигідна Росія через те, що остання стає його сировинним придатком. На поверхні є і залежність президента США від Путіна. Після будь-якого спілкування Трампа з Путіним першого як підміняють. Перетягнути Трампа на сторону добра — це титанічні зусилля. У Росії зацікавлений Іран через обмін зброєю та технологіями. Іран свого часу надав Росії технології «Шахедів», які ми досі не можемо побороти», — висловлює власну думку військовий експерт Олег Жданов.

«Але якщо, наприклад, США повністю відімкнули би Росію від міжнародної банківської системи SWIFT, то, я думаю, все б давно закінчилось. Багато країн мають таку можливість. Якщо б Китай припинив постачати Росії товари подвійного призначення, то все б швидко закінчилось. Але, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла», — каже Жданов.

Хто та як може усунути Путіна

«Ситуація повинна досягнути позначки кипіння серед російських еліт, які скидаються грошима на цю війну. Це може стати найвірогіднішим варіантом, що його усунуть еліти. До речі, ми зараз намагаємось спровокувати внутрішній бунт в Росії. Інструменти для усунення Путіна у еліт можуть бути знайдені — в Росії все купується та продається. Ті, хто вчора охороняв його, можуть скоїти замах та усунути його. Наприклад, охорону Сталіна організовував Берія. Берія фактично скинув Сталіна», — наводить історичний приклад Жданов.

Своєю чергою, питання щодо того, що із кожним скоєним злочином проти українців Путін робить війну ще більш кривавішою — це прокоментував і військовий психолог Андрій Козінчук.

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«Коли людина відчуває безкарність, коли її, людину, всі ненавидять, але не можуть нічого із цим зробити — реальність людини, яка скоює такі злочини, зовсім інша. У Путіна приблизно така історія. Він не відчуває. Покарати його можна тільки силою», — каже Андрій Козінчук.

Крім того, він висловлює впевненість у тому, що багато реальної інформації Путіну просто не відомо через те, що його тримають у так званій «теплій ванні».

«Мій найбільший страх — щоб такого не було з нашим президентом, командирами бригад», — каже він.

Резюмуючи, Козінчук каже, що, наприклад, вбитий у 2011 році диктатор Лівії Муаммар Каддафі до останнього дня не усвідомлював наслідків своїх дій:

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«Каддафі, Чаушеску — всі ці люди були у теплій диктаторській «ванні».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Кремль зробив різкий крок після пропозиції про перемир’я. Кремль фактично відкинув пропозицію про обмежене перемир’я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі.







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