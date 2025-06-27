У Дніпрі та Самарі пролунали вибухи: деталі від влади (оновлено)

Вибух. / © Associated Press

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У п’ятницю, 27 червня, близько 11:00 у Дніпрі було чути гучні вибухи. У регіоні від 10:57 лунають сирени. Вже за менш ніж 20 хв вибухи пролунали знову.

Про це повідомили місцеві ЗМІ та моніторингові канали.

“У Дніпро чутно звуки вибухів”, - повідомили кореспонденти “Суспільного”.

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Зауважимо, що у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. ПС попереджали про швидкісну ціль на Дніпро, а також на місто Самар.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що гучно було в Самарі. В місті сталася серія вибухів.

“Самар. Знову вибух.Загроза триває. Будьте у безпечному місці”, - наголосив чиновник.

Нагадаємо, вдень 24 червня армія РФ здійснила удар балістикою по Дніпру та Самарі. Станом на 27 червня відомо про 21 загиблого в обласному центрі. Окрім того, понад 300 осіб отримали поранення.

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Того дня під атакою росіян опинилися житлові будинки, гуртожитки, гімназії, школи й лікарні. Також було пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався “приліт”. Рятувальники досі розбирають зруйновані конструкції на локаціях, де були “прильоти”. Четверо людей вважають зниклими безвісти.

Дата публікації 19:49, 25.06.25 Кількість переглядів 258 Дніпро оговтується після обстрілу РФ! Це був наймасовіший удар від початку війни!