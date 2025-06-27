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В Днепре и Самаре раздались взрывы: детали от власти (обновлено)
Военные предупреждали об угрозе баллистики и скоростных целях в направлении Днепра.
В пятницу, 27 июня, около 11:00 в Днепре были слышны громкие взрывы. В регионе с 10:57 раздаются сирены. Уже через 20 мин взрывы прогремели снова.
Об этом сообщили местные СМИ и мониторинговые каналы.
"В Днепр слышны звуки взрывов", - сообщили корреспонденты "Суспільного".
Заметим, что в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. ПС предупреждали о скоростной цели на Днепр, а также на город Самар.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что громко было в Самаре. В городе произошла серия взрывов.
"Самар. Снова взрыв. Угроза продолжается. Будьте в безопасном месте", - подчеркнул чиновник.
Напомним, днем 24 июня армия РФ нанесла удар баллистикой по Днепру и Самаре. По состоянию на 27 июня известно о 21 погибшем в областном центре. Кроме того, более 300 человек получили ранения.
В тот день под атакой россиян оказались жилые дома, общежития, гимназии, школы и больницы. Также был поврежден поезд Одесса — Запорожье, возле которого произошел прилет. Спасатели до сих пор разбирают разрушенные конструкции на локациях, где были прилеты. Четверо человек считаются пропавшими без вести.