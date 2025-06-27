Історичний діалог: вчені вперше "поговорили" з горбатим китом за допомогою ШІ

Вчені вперше "поговорили" з горбатим китом за допомогою ШІ / © Kennedy News and Media

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У глибинах крижаних вод біля узбережжя Аляски відбулася подія, що назавжди змінила наше уявлення про межі міжвидового спілкування та інтелекту. Завдяки революційному прориву у сфері штучного інтелекту, людство вперше в історії зуміло вступити у 20-хвилинну «розмову» з горбатим китом. Цей безпрецедентний науковий подвиг, який очолила доктор Бренда МакКован з Каліфорнійського університету в Девісі, став мостом між двома світами — нашим і світом океанських гігантів, відкриваючи нові горизонти для розуміння інтелекту тварин.

Про це пише T4.

Ключем до цього дивовижного досягнення стали передові технології штучного інтелекту, зокрема алгоритми розпізнавання образів у поєднанні з високоточними підводними мікрофонами. Ці інструменти дозволили дослідникам не просто записувати, а й інтерпретувати складні вокалізації горбатих китів, які раніше вважалися надто складними для декодування. Об’єктом цього унікального експерименту стала доросла самка кита на ім’я Твейн. І її реакція на відтворення власних криків виявилася більш ніж цікавою: вона видавала структуровані вокалізації, що вражаюче нагадували людські розмовні патерни.

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Система штучного інтелекту ретельно проаналізувала пісні Твейни, виявивши у них структури, подібні до мови, включаючи елементи синтаксису та послідовності, які досі ніколи не спостерігалися у тварин, що не належать до людини.

Вчені були приголомшені, усвідомивши, що спілкування Твейн відповідає шаблонам, подібним до людської мови, що різко підвищує ймовірність того, що кити володіють комунікаційною системою, набагато складнішою, ніж ми могли уявити.

Горбаті кити, відомі своїми величезними розмірами, що можуть досягати 18 метрів у довжину та 40 тонн вагидавно були предметом захоплення морських біологів / Фото: Elianne Dipp

Горбаті кити, відомі своїми величезними розмірами, що можуть досягати 18 метрів у довжину та 40 тонн ваги, а також своїми епічними міграційними подорожами, давно були предметом захоплення морських біологів. Їхні пісні, що іноді тривають до 30 хвилин, завжди були джерелом інтриги для дослідників, які прагнули розгадати таємниці їхньої комунікації. Тепер же, інтерактивне спілкування Твейною з дослідниками надало переконливі докази надзвичайних когнітивних здібностей китів. Хоча вчені завжди знали про сильну соціальну поведінку цих морських ссавців, ця взаємодія вперше підтвердила, що їхнє спілкування може включати складні когнітивні процеси, подібні до тих, що використовуються людьми та іншими високорозвиненими видами.

Вплив цього відкриття виходить далеко за межі морської біології. Доктор Лоранс Дойл, дослідник Інституту SETI, бачить у цьому прориві важливий крок у розумінні того, як розпізнавати та інтерпретувати інтелектуальні комунікації не лише на Землі, але й, потенційно, від інших форм життя за межами нашої планети. Дойл припускає, що це дослідження може стати ключовим у розробці методів виявлення сигналів інопланетян. Аналізуючи складність вокалізації китів, дослідники зараз активно вивчають, чи можуть подібні закономірності існувати в гіпотетичних позаземних повідомленнях. Проводячи паралелі між китовими піснями та сигналами, які могли б надсилати позаземні цивілізації, вчені вдосконалюють методи, що одного дня можуть допомогти нам ідентифікувати розумне життя у Всесвіті.

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Відстеження поверхні та поведінка Твейн під час фази відтворення випробування. Зображення кита з текстом показує положення та поведінку Твейн під час випробування відтворення. Зображення човна представляє льодовикового тюленя на дорозі. Позначено розташування гідрофонів та динаміків. Знімок Твейн, зроблений за допомогою Fluke ID, під час взаємоді / Фото: Aquatic Biology

Звісно, як і будь-яка новаторська технологія, можливість такої глибокої взаємодії між людьми та китами викликає значні етичні питання. Хоча здатність спілкуватися з таким розумним видом є визначним досягненням, деякі дослідники попереджають, що це може порушити природну поведінку китів. Впровадження штучного інтелекту для інтерпретації та реагування на їхні крики потенційно може вплинути на соціальні ієрархії та моделі міграції, непередбачувано змінюючи їхні екосистеми. Проте, з іншого боку, прихильники цієї технології стверджують, що розуміння комунікації китів може стати переломним моментом у зусиллях зі збереження цих величних істот.

Розшифровуючи їхні потреби та проблеми, вчені можуть отримати інформацію, яка дозволить ефективніше захищати цих морських гігантів. Очевидно, що в міру розвитку цієї технології, вкрай важливо ретельно враховувати всі етичні наслідки такої взаємодії, балансуючи між науковим прогресом і збереженням унікального світу океанських глибин.

Нагадаємо, в океанах по всьому світу було виявлено низку кілець «диму», і нове дослідження показує, що це може допомогти нам у пошуках позаземного життя. Ці кільця насправді зовсім не зроблені з диму, а з бульбашок, які видувають горбаті кити.