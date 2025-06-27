Проблеми маленьких порід собак: на що звернути увагу

Маленькі породи собак

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Маленькі собачки миттєво завойовують серця своїми милими мордочками, великими очима та крихітними лапками, наче живі плюшеві іграшки. Їхня компактність, зручність у подорожах та чарівність роблять їх надзвичайно популярними у всьому світі. Проте ветеринари попереджають — за миловидною зовнішністю часто ховаються серйозні проблеми зі здоров’ям, про які багато майбутніх господарів навіть не здогадуються.

Тому, вибираючи пухнастого друга, варто розібратися в особливостях породи. Закоханість у симпатичну мордочку має супроводжуватися розумінням потенційних викликів, які можуть чекати на власника та його нового улюбленця.

Найпопулярніші маленькі породи собак 2025 року

За даними компанії Green Pantry, серед найпопулярніших маленьких порід у Британії 2025 року опинилися: Джек-рассел-тер’єр,

Чихуахуа,

Кокер-спаніель,

Такса,

Ши-тцу,

А також популярні гібриди — Кавапу (Кавалер-кінг-чарльз-спаніель + пудель) та Кокапу (кокер-спаніель + пудель).

Особливу популярність серед них здобула такса, цих «сосисок на лапках» обожнюють по всьому світу.

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Причин такої популярності безліч: маленькі собаки займають менше місця, їх простіше брати з собою в поїздки, вони потребують менших порцій корму, і, безумовно, вони просто чарівні. Однак важливо пам’ятати, що маленький розмір зовсім не означає відсутність клопоту. Навпаки, багато декоративних порід мають вроджені чи спадкові проблеми зі здоров’ям, які не можна ігнорувати.

На що звернути увагу у популярних порід: застереження ветеринарів

Кокапу (Cockapoo). Ці милі собаки схильні до ожиріння. Хоча їхньому благальному погляду важко відмовити, зайві «смаколики» зі столу можуть призвести до серйозних проблем із суглобами та навіть діабету. Крім того, у кокапу часто зустрічається дисплазія кульшового суглоба. Для підтримки їхнього здоров’я необхідні регулярні прогулянки, сувора дієта, а за потреби — гідротерапія або лазерне лікування.

Кокапу

Кавапу (Cavapoo). Ці чарівні, схожі на ведмежат собаки часто страждають від вислизання колінної чашечки (пателярний вивих), що викликає біль і з часом може призвести до артриту. Власникам слід звернути увагу, якщо їхній улюбленець іноді «накульгує» на задню лапку — це є чітким сигналом для термінового візиту до ветеринара. Також кавапу схильні до проблем із зубами, тому регулярне чищення, збалансоване харчування та спеціальні добавки є їхніми найкращими помічниками у підтримці гігієни ротової порожнини.

Кавапу

Чихуахуа. Ці крихітні собачки з великими виразними очима часто страждають від хвороб ясен. Їхня маленька паща та скупчені зуби створюють ідеальні умови для розвитку стоматологічних проблем. Важливо ретельно стежити за гігієною ротової порожнини, використовувати спеціальні ласощі та добавки для зубів.

Чихуахуа

Такса. Цей символ милоти, на жаль, є анатомічно вразливим. Через свою довгу спину та короткі лапки такси надзвичайно схильні до розвитку міжхребцевої грижі (IVDD).

Такса

Зайва вага є головним ворогом такси, оскільки навіть кілька зайвих кілограмів можуть значно прискорити розвиток важких захворювань хребта. Важливо не дозволяти собакам стрибати з диванів, ліжок та спускатися сходами, щоб уникнути надмірного навантаження на хребет.

Найпоширеніші проблеми зі здоров’ям маленьких собак

Проблеми із зубами та яснами. Маленькі породи часто страждають від швидкого накопичення зубного нальоту та зубного каменю. Це може призвести до серйозного запалення ясен (гінгівіту та пародонтиту) і навіть до передчасної втрати зубів. Регулярне чищення зубів вашому улюбленцю та пропонування спеціальних жувальних іграшок або ласощів допоможуть підтримувати гігієну ротової порожнини та запобігти цим проблемам.

Колапс трахеї. Через особливості будови дихальних шляхів у маленьких собак трахея може звужуватися або навіть спадатися, що призводить до кашлю, утрудненого дихання та загального дискомфорту. Щоб уникнути зайвого тиску на шию та трахею, завжди використовуйте шлейку замість звичайного нашийника під час прогулянок.

Вивих колінної чашечки (пателярний вивих). Ця проблема є досить поширеною серед малих порід. Колінна чашечка може зміщуватися зі свого звичайного місця, викликаючи біль, кульгавість та дискомфорт. Якщо не лікувати, це може призвести до розвитку артриту. Підтримуйте нормальну вагу вашого вихованця, оскільки зайві кілограми збільшують навантаження на суглоби. Також уникайте різких стрибків та надмірних навантажень на лапи.

Хвороби серця. Деякі маленькі породи, зокрема йоркширські тер’єри та чихуахуа, мають генетичну схильність до певних серцевих захворювань. Дуже важливо регулярно показувати свого улюбленця ветеринару, особливо коли він досягає зрілого віку. Своєчасні огляди допоможуть виявити можливі проблеми на ранніх стадіях і призначити необхідне лікування.

Алергії. Маленькі собаки можуть бути надзвичайно чутливими до різноманітних алергенів, які можуть бути як харчовими (певні інгредієнти у кормі), так і зовнішніми (пилок, пилові кліщі, хімікати). Симптоми алергії можуть включати свербіж, випадіння шерсті, шкірні висипання, проблеми з травленням. Спільно з ветеринаром спробуйте з’ясувати можливі алергени та максимально уникайте контакту з ними. Консультація з фахівцем допоможе правильно визначити причини реакцій та підібрати відповідну дієту чи лікування.