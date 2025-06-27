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Вночі та зранку РФ атакувала Хмельниччину дронами і ракетами: що відомо наслідки
На Хмельниччині вночі та зранку працювала ППО по російських дронах і ракетах.
Сьогодні, 27 червня, російські військові атакували Хмельницьку область безпілотниками "Shahed", а також завдали ракетних ударів. У регіоні спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації.
“Сьогодні вночі та зранку, під час сигналів “Повітряна тривога” силами ППО було знищено дві крилаті ракети типу “Калібр” та 22 ворожі БПЛА типу "Shahed”, - наголосив чиновник.
З його слів, внаслідок атаки пошкоджено огорожу приватного житлового будинку та автомобіль. Інформація уточнюється, додали в ОВА.
Нагадаємо, у Хмельницькій області двічі оголошували тривогу. Перша - тривала майже п’ять годин: від 00:59 до 05:52. Російські загарбники вдарили ракетами «Кинджал». За інформацією моніторингів, під атакою був Старокостянтинів.
Окрім того, вночі військові попереджали про загрозу безпілотників. Також вночі місто атакували ракети “Калібр”.
Під час вранішньої повітряної тривоги (07:11 - 07:34) на Хмельниччині знову лунали вибухи. Тоді російський БпЛА зафіксували на півночі Хмельниччини.