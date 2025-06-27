Росія вночі атакувала Україну ракетами «Калібр»

Росія атакувала Україну «Калібрами»

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Росія в ніч проти 27 червня атакувала Україну крилатими ракетами типу «Калібр».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Ракети були носіями морського базування з акваторії Чорного моря.

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Повідомляється, що частина ракет атакувала Дніпропетровщину, а також Київську область, а також Старокостянтинів на Хмельниччині.

Жителі Дніпропетровщини та Хмельниччини повідомляють, що вночі в області пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що Російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Україну ракетами «Кинджал».

Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 27 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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