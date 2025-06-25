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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія накопичує ракети: в ЦПД попередили про загрозу

Для атак по Україні ворог замінив крилаті ракети «Шахедами», дронами «Герань» і певними обманками.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росія накопичує ракети: в ЦПД попередили про загрозу

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко / © із соцмереж

Росія відійшла від стратегії масованих обстрілів. Для атак по Україні росіяни фактично замінили крилаті ракети «Шахедами» та іншими БпЛА, щоб накопичити зброю для майбутніх ударів по країнах ЄС.

Про це сказав «24 Каналу» керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Звісно, у ворога залишилася стратегічна авіація, хоча й була перебазована дещо подалі. Але вона залишає за собою можливості здійснювати масовані обстріли. Хоча ворог відійшов від цієї стратегії. Він замінив крилаті ракети „Шахедами“ і дронами „Герань“ та певними обманками», — сказав Коваленко.

Він пояснив, що росіяни переважно роблять ставку саме на БпЛА, а ракети накопичують.

«Не виключено, що ворог накопичує ракети для потенційного зіткнення з Європою — країнами Балтії через 4–6 років. Не можна цього виключати. На жаль, зараз усе йде до того, що це стане реальністю», — додав Коваленко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Гаазі 25 червня заявив про готовність розглянути питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Проте зазначив, що не знає чи нададуть США гроші Україні для захисту.

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